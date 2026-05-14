Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je na svom terenu u Nišu selekciju Mađarske 31.29 (18:12), u prvom meču baraža za Svetsko prvenstvo, koje se 2027. godine održava u Nemačkoj.

Đukić, desno krilo, koji je postigao sedam golova, ističe da je cilj da se i u revanšu ostvari pobeda.

"Moglo je da bude i ubedljivije, ali dobro, nije loše. Nije zanemarljiivo što smo pobedili, idemo u Mađarsku da se borimo, a ne da izgubimo, već ćemo probati i tamo da pobedimo. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, borbenu i na momente smo stvarno bili odlični. U nastavku smo imali mali pad, a iskusan tim je to znao da kazni", rekao je Đukić.

Sličnog stava je i Borzaš, koji je takođe ima solidno izdanje.

"Ne treba da žalimo, treba da budemo srećni i zadovoljni jer smo pobedili jedan sjajan tim. Istina, moglo je i ubedljivije, ali je i ovako dobro na kraju. Pokazali smo da možemo sa jednom silom kakva je Mađarska da igramo i da vodimo čak i sedam razlike", dodao je Borzaš.