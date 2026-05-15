Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, koja se priprema za Ligu nacija, igraće na turniru "Aia Kup" u Đenovi sa Italijom, Poljskom i Turskom od 22. do 24. maja, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.

Srbija će na turniru u Đenovi najpre igrati sa Italijom 22. maja, dan kasnije će odmeriti snage sa Poljskom, dok će poslednjeg dana turnira igrati sa Turskom.

Odbojkašice Srbije Foto: OSSRB

Odbojkašice Srbije su krajem aprila počele pripreme za ovogodišnje izdanje Lige nacija. Na pripremama u Beogradu trenutno su 23 odbojkašice, a očekuje se uključivanje u rad Rade Perović, saopštio je Savez.

U Beogradu treniraju: Slađana Mirković, Marija Miljević i Ana Jakšić (tehničari), Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović i Anja Zubić (korektori), Bojana Gočanin, Stefana Pakić i Aleksandra Jegdić (libera).

Na pripremama su i Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević i Ana Malešević (blokeri), Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić i Nađa Antonović (primači).