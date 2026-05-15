ODBOJKAŠICE PUTUJU U ĐENOVU: Srbija na prestižnom turniru u Italiji
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, koja se priprema za Ligu nacija, igraće na turniru "Aia Kup" u Đenovi sa Italijom, Poljskom i Turskom od 22. do 24. maja, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.
Srbija će na turniru u Đenovi najpre igrati sa Italijom 22. maja, dan kasnije će odmeriti snage sa Poljskom, dok će poslednjeg dana turnira igrati sa Turskom.
Odbojkašice Srbije su krajem aprila počele pripreme za ovogodišnje izdanje Lige nacija. Na pripremama u Beogradu trenutno su 23 odbojkašice, a očekuje se uključivanje u rad Rade Perović, saopštio je Savez.
U Beogradu treniraju: Slađana Mirković, Marija Miljević i Ana Jakšić (tehničari), Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović i Anja Zubić (korektori), Bojana Gočanin, Stefana Pakić i Aleksandra Jegdić (libera).
Na pripremama su i Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević i Ana Malešević (blokeri), Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić i Nađa Antonović (primači).