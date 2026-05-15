Danski biciklista je u poslednjim kilometrima odvojio i slavio sa 13 sekundi prednosti u odnosu na Feliksa Gala, dok je treći bio Džaj Hindli sa više od minut zaostatka.

Etapa duga 245 kilometara, najduža na ovogodišnjem Điru, vožena je u teškim uslovima sa kišom i vetrom, a start je bio u primorskom gradu Formija, odakle se karavan popeo u Apenine.

Portugalac Afonso Eulalio, koji je do ove etape nosio roze majicu, izgubio je kontakt sa vodećima oko šest kilometara pre cilja i završio skoro tri minuta iza Vingegora, čime je izgubio deo ukupne prednosti u generalnom plasmanu.

Ovogodišnji Điro d'Italija 2026 završava se 31. maja u Rimu.

(Beta)