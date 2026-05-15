Danski biciklista Jonas pobednik je sedme etape trke Điro d'Italija, pošto je na planinskom cilju Blokhaus u završnici solo napada stigao prvi do cilja.
ĐIRO D'ITALIJA: Danski biciklista Vingegor pobednik sedme etape
Danski biciklista je u poslednjim kilometrima odvojio i slavio sa 13 sekundi prednosti u odnosu na Feliksa Gala, dok je treći bio Džaj Hindli sa više od minut zaostatka.
Etapa duga 245 kilometara, najduža na ovogodišnjem Điru, vožena je u teškim uslovima sa kišom i vetrom, a start je bio u primorskom gradu Formija, odakle se karavan popeo u Apenine.
Portugalac Afonso Eulalio, koji je do ove etape nosio roze majicu, izgubio je kontakt sa vodećima oko šest kilometara pre cilja i završio skoro tri minuta iza Vingegora, čime je izgubio deo ukupne prednosti u generalnom plasmanu.
Ovogodišnji Điro d'Italija 2026 završava se 31. maja u Rimu.
(Beta)
