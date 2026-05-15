Reprezentacija Srbije putuje u Poljsku u utorak, 19. maja, a Krecu će na turniru računati na 16 igrača.

Na spisku su: Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović i Aleksa Batak, korektori Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza Primači: Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

Srbija će prvi meč odigrati 20. maja protiv domaće selekcije Poljske, dok će duel sa Bugarskom i Ukrajinom igrati 22. i 23. maja u Katovicama.

(Beta)

