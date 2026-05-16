Slušaj vest

Srpski vaterpolo prolazi kroz jedan od najtežih perioda u poslednjih nekoliko decenija, a sada se oglasio i legendarni Filip Filipović koji je bez dlake na jeziku govorio o haosu koji potresa trofejni sport.

Posle ostavke selektora Uroša Stevanovića i pisma podrške koje je čak 11 igrača poslalo Vaterpolo savezu Srbije, situacija je dodatno eskalirala. Odgovor Saveza, u kojem je navedeno da sedmorica potpisnika više nisu reprezentativci, samo je dodatno dolio ulje na vatru.

O svemu tome govorio je i proslavljeni kapiten Srbije u podkastu "Miljanov korner", gde je jasno poručio da problem postoji već godinama.

"Ako jedan sport može da prevaziđe ovu krizu, to smo mi. Da li i kada, to ne mogu da kažem sa sigurnošću. Smatram i odgovorno tvrdim da problem u vaterpolu, ne samo danas nego i prethodnih godina, jesu pre svega ljudi", rekao je Filipović.

1/9 Vidi galeriju Filip Filipović Foto: Predrag Milosavljevic / Zuma Press / Profimedia, Liu Dawei / Xinhua News / Profimedia, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Njega posebno boli činjenica da srpski vaterpolo nikako ne uspeva da pronađe zajednički jezik i dugoročnu strategiju.

"Ne mogu da odgonetnem zbog čega ne možemo da sednemo i napravimo ozbiljan plan koji je iznad interesa pojedinih klubova, kako god da se zovu", istakao je legendarni vaterpolista.

Filipović smatra da situacija nije alarmantna samo zbog rezultata, već i zbog atmosfere koja vlada unutar sporta.

"Igrači ne mogu da ostanu imuni na sva ova dešavanja i to je dovoljan signal da nešto debelo nije u redu. Ne treba da se lažemo, kriza postoji. Nije nastala sada, samo je sada dodatno produbljena. Ljudi su, nažalost, izuzetno kvarljiva roba", poručio je nekadašnji kapiten Srbije.

Iako nije želeo da bira strane u sukobu koji trenutno trese srpski vaterpolo, Filipović je jasno stavio do znanja da će biti uz igrače.

"Ja ću biti uz te momke i kada su u pravu i kada nisu. Lako je stati pored šampiona i slikati se. Treba sada stati uz njih kada je najteže",- rekao je Filipović.

Na kraju je poslao i apel da se što pre pronađe izlaz iz krize koja preti da ozbiljno uzdrma budućnost srpskog vaterpola.

"Ovo nije dobro ni za koga i mora da se menja. Potrebna je prava strategija. Ne treba da izmišljamo toplu vodu, dovoljno je da pogledamo kako ozbiljne zemlje rade planove za deset i više godina. Ako iko može da se izvuče iz ovoga, onda je to srpski vaterpolo", zaključio je Filip Filipović.