Najiskusniji borci selekcije domaćina pobedama u četvrtfinalu bili su inspiracija ostatku našeg bokserskog tima. Ali, zvezda ovogodišnjeg turnira je Ukrajinac Oleksandar Hižnjak, aktuelni olimpijski šampion sa Igara u Parizu 2024. godine.

Hižnjak je u Obrenovcu pregazio u četvrtfinalu hrabrog turskog boksera Emrea Parlaka, prekidom borbe svega pet-šest sekundi pre isteka treće, poslednje runde, posle trećeg odbrojanog nokdauna.

Malo je reći da je „Tenk iz Poltave“, delovao zastrašujuće u ringu, pa je tim više žal među ljubiteljima boksa u Srbiji veći, što neće doći do priželjkivanog duela u finalu između brutalnog Ukrajinca i srpskog bokserskog dragulja – Rastka Simića. Zbog virusa kojeg je ovih dana mladi Lozničanin podneo na nogama, dežurni lekar je danas zabrnio Simiću da se pojavi u ringu, pa je nesuđeni meč protiv Turčina Merta Ajbuga izgubljen službenim rezultatom – bez borbe.

Biće dana za megdana, vreme radi za Simića (22) u odnosu na Hižnjaka (31). Za utehu, danas su domaći bokseri i bokserke zabeležili 12 pobeda i osigurali plasmanom u polufinale isto toliko medalja. Pobede su zabeležili: Almir Memić, Jovan Nikolić (obojica do 75 kg), Vahid Abasov, Filip Džida (obojica do70 kg), Dmitrij Gorbenko (do 65 kg), Artur Ngapetjan (do 55 kg), Ljubiša Staletovića (do 50 kg) u muškom timu.

U ženskom sastavu Srbije slavile su: Nina Radovanović (do 51 kg), Natalija Šadrina (do 60 kg), Anastasija Bošković (do 65 kg), Nikolina Gajić i Milena Matović (obe do 70 kg). Devojke će u subotu polufinalne borbe da počnu od 12 časova. Pored pet pomenutih pobednica, direktno u polufinalu su još tri bokserke Srbije, Anastasija Bošković (do 65 kg), Sara Miljković i Natalija Simić (obe +80 kg). Muškarci će polufinale borbe početi sutra u 16:30 časova.

„Beogradski pobednik“ je ove godine pod ingerencijom nedavno osnovanog World Boxinga. Sutra će u Beograd da doputuje legendarni šampion iz Kazahstana, Genadij Golovkin, nedavno izabrani predsednik World Boxinga, što našem turniru daje dodatni značaj i ugled u svetu boksa.

Inače, na 63. „Beogradskom pobedniku“ učestvuju 24 nacionalne federacije: Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kanada, Kuba, Češka, Španija, Grčka, Mađarska, Italija, Kazahstan, Južna Koreja, Saudijska Arabija, Moldavija, Severna Makedonija, Crna Gora, Filipini, Slovenija, Rumunija, SRBIJA, Turska, Ukrajina i Vels. Ukupno 183 boksera i bokserke, 114 u muškoj i 69 u ženskoj konkurenciji.

REZULTATI PREDSTAVNIKA SRBIJE

Muškarci - do 80 kg: Rastko Simić – Mert Ajbuga (Turska) 0:2 (bez borbe), Dimitrije Andrejević – Nursultan Šilderbaj (Kazahstan) 0:5, do 75 kg: Almir Memić – Aman Konjisbek (Kazahstan) 4:1, Jovan Nikolić – Šandor Varadi (Mađarska) 5:0, do 70 kg: Vahid Abasov – Naum Stojanoski (S. Makedonija) 5:0, Filip Džida – Daniel Grigorie (Rumunija) 5:0, do 65 kg: Dmitrij Gorbenko – Musa Alhasav (Saudijska Arabija) 5:0, do 55 kg: Artur Ngapetjan – Oleksandr Zvieriev (Ukrajina) 5:0, do 50 kg: Ljubiša Staletović – Ruslan Bedničenko (Ukrajina) 4:1.

Žene - do 51 kg: Sanja Mitić – Laura Horvat (Mađarska) 2:3, Nikolina Džida – Zlatislava Čukanova (Bugarska) 0:5, Nina Radovanović – Nur Kiliči Eda (Turska) 5:0, do 57 kg: Jelena Zekić – Asude Edis Ece (Turska) 1:4, do 60 kg: Natalija Šadrina – Jeonji Oh (J. Koreja) 5:0, do 65 kg: Anastasija Bošković – Despoina Makri (Grčka) 3:2, do 70 kg: Nikolina Gajić – Elisaveta Konstantinidu (Grčka) 4:1, Lea Blagojević - Sujin Seon (J. Koreja) 0:2 (RSC/2), Milena Matović – Zejnep Gedikli (Turska) 2:0 (RSC/2), Tijana Milošević – Anastasia Taran (Ukrajina) 0:2 (RSC/2).

