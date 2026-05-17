Selektor Severne Makedonije i trener skopskog Alakaloida Kiril Lazarov ocenio je da je dolazak hrvatskog trenera Lina Červara u bitoljski Eurofarm Pelister dobro za makedonski rukomet.

"Dolazak Lina Červara je dobar za makedonski rukomet. Odličan izbor. Tamo će se raditi kvalitetno. Červar je moj učitelj, još uvek smo u komunikaciji, čestitao sam mu. Ako sada ima kvalitet, mislim da ćemo njegovim dolaskom dodatno podići nivo u sportu, a sa tim i u rukometu", rekao je Lazarov za Televiziju Telma.

Proslavljeni rukometni stručnjak iz Hrvatske - Lino Červar

Prema njegovim rečima, kao što je Čevar odličan i treneri makedonskih klubova će pored njega morati da budu budu još bolji.

"Biće mi teže protiv njega. On je iskusniji, bolji, mnogo je osvajao. Učili smo od njega i sada ćemo morati da se borimo sprtski, i nadam se da će jednog dana učenik biti bolji od učitelja", rekao je Lazarov.

Proslavljeni hrvatski rukemetni trener Lino Červar potpisao je ove sedmice dvogodišnji ugovor sa Eurofarm Pelisterom.

Bio selektor Italije, Hrvatske i Severne Makedonije, a vodio je i PPD "Zagreb" i skopski Metalurg, sa kojim je, od 2009. do 2017, osvojio četiri titule i tri kupa.

U svojoj bogatoj karijeri 75-godišnji trener je osvojio olimpijsko i svetsko zlato sa hrvatskom reprezentacijom.

Beta