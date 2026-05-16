Strašna tragedija potresla je Kirgistan i svet borilačkih sportova...

Profesionalni MMA boracMedet Ženalijev izgubio je život nakon što je bez razmišljanja skočio u vodu kako bi spasao četiri tinejdžerke od utapanja.

Dramatični događaj odigrao se na jezeru Isik-Kul, gde je Ženalijev boravio sa prijateljima. Prema informacijama lokalnih vlasti, devojčice su se kupale kada ih je iznenada uhvatio jak vodeni vir, a jedna od njih prva je počela da se bori za vazduh i doziva pomoć.

U tom trenutku usledila je herojska reakcija MMA borca i njegovog prijatelja - bez oklevanja su skočili u jezero i uspeli da izvuku sve četiri devojčice na sigurno.

Međutim, nakon što je akcija spasavanja završena, usledio je šok. Primetili su da je Ženalijev nestao ispod površine vode i više nije izronio.

Potraga je pokrenuta odmah, a ronioci su njegovo telo pronašli tek narednog dana. Zvanične službe su potvrdile da je uzrok smrti utapanje.

Ova tragedija dogodila se 12. maja, ali je vest tek kasnije dospela u javnost, ostavljajući sportsku zajednicu u neverici.

Ženalijev je bio borac velter kategorije i nastupao je pod zastavom Rusije. U profesionalnoj karijeri zabeležio je dve pobede i dva poraza, a borio se u više poznatih organizacija poput RIZIN-a, ACA i BKFC-a.

Imao je i priliku da uđe u UFC 2012. godine, kada je potpisao ugovor, ali debitantski nastup nikada nije ostvario jer je meč protiv Gabrijela Gonzage otkazan, nakon čega je napustio organizaciju bez borbe u oktagonu.

Njegov poslednji čin, međutim, ostaje ono po čemu će ga mnogi pamtiti – kao čoveka koji je u smrt otišao spašavajući druge.