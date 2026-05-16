Strelkinje Srbije zauzele su deveto mesto u konkurenciji juniorki u ekipnom takmičenju sport pištoljem na Evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u Osijeku.
EP
JUNIORKE SRBIJE DEVETE U EVROPI! Srpkinje završile učešće na Evropskom prvenstvu
Slušaj vest
Juniorke Srbije u streljaštvu zabeležile su ukupno 1.668 krugova.
Najbolji pojedinačni plasman imala je Kristina Pejović, koja je zauzela 21. mesto sa 565 krugova. Nađa Martinović je završila na 33. poziciji sa 555 krugova, dok je Marta Novović zauzela 43. mesto sa 548 krugova.
Ekipnu titulu odbranila je Češka sa 1.729 krugova, čime je izjednačila ;evropski juniorski rekord.
Drugo mesto zauzele su strelkinje Belorusije sa 1.727 krugova, dok su treće bile ruske takmičarke sa 1.721 krugom.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši