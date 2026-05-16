Slušaj vest

U prostorijama Olimpijskog komiteta Srbije glavna tema razgovora bila je jačanje saradnje dva Olimpijska komiteta, unapređenje međunarodne saradnje i jačanje pozicije srpskog boksa na svetskoj sportskoj sceni.

Olimpijski komitet Srbije Foto: OKS

Posebno je naglašeno da će dva olimpijska komiteta i u narednom periodu nastaviti da podržavaju jedni druge u pitanjima od značaja za olimpijski pokret, sportiste i sportske organizacije, uz spremnost da se dobra saradnja pretoči u konkretne inicijative.

Poseta legendarnog kazahstanskog boksera Genadija Golovkina Srbiji predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za domaći boks u poslednjih nekoliko godina. Nekadašnji višestruki svetski šampion srednje kategorije i jedan od najprepoznatljivijih sportista moderne ere boksa, danas obavlja funkciju predsednika Olimpijskog komiteta Kazahstana i World Boxing, organizacije koja ima sve značajniju ulogu u međunarodnom olimpijskom boksu i organizacije koja je priznata od Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Ovo je prvi dolazak Golovkina u Srbiju i region od kada je preuzeo rukovodeću funkciju u Svetskoj bokserskoj federaciji, što njegovu posetu čini dodatno značajnom. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između srpskih sportskih institucija i međunarodnih bokserskih organizacija, kao i o budućim projektima koji bi mogli dodatno da doprinesu razvoju boksa u Srbiji.

Golovkin se u amaterskoj takmičarskoj karijeri okitio zlatom sa Svetskog prvenstva 2003. kao i vicešampionskim zvanjem sa Olimpijskih igara u Atini 2004. braneći boje Kazahstana dok je u profesionalnom boksu ostavio je dubok trag tokom karijere koja je trajala od 2006. do 2022.

Olimpijski komitet Srbije Foto: OKS

Dolazak Golovkina u Srbiju jasna je potvrda kvaliteta srpskog boksa, ali je značajna i za mlađe generacije sportista, koje će imati priliku da se upoznaju sa jednim od najvećih boksera modernog doba i čovekom čije iskustvo i autoritet imaju veliki uticaj na budućnost olimpijskog boksa.

Poseta najviše delegacije svetskog boksa Srbiji predstavlja veliko priznanje za naš sport i potvrdu ugleda koji Srbija ima na međunarodnoj sportskoj sceni. Dejan Tomašević predsednik OKS i ministar Zoran Gajić, istakli su da će Olimpijski komitet i Ministarstvo sporta Republike Srbije uvek imati otvorena vrata za svaki vid saradnje.

Čelni ljudi Olimpijskog komiteta Srbije i Kazahstana zaključili su da postoji ogroman potencijal za zajedničko delovanje koje će u budućnosti značajno doprineti razvoju olimpijskog pokreta u obe države.