Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Više nije vest da je švedski atletičar Armand Duplantis osvojio prvo mesto na nekom takmičenju.

Ovog puta popeo se na najviše postolje u kineskom gradu Kećjau (Keqiao) visinom od 6,12 metara, koju je preskočio iz prvog pokušaja. Niko od konkurenata ga ni ovom prilikom nije ozbiljno ugrozio.

1/4 Vidi galeriju Armand Duplantis Mondo ponovo oborio svetski rekord Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Dvostruki olimpijski šampion, svetski i evropski prvak, svetski rekorder i najbolji skakač s motkom svih vremena, potom je napao novi svetski i lični rekord - ali nije uspeo.

U sva tri pokušaja da se prebaci preko 6,32 metra rušio je letvicu.

Miting u pomenutom kineskom gradu inače je održan u okviru Dijamantske lige.

Drugo mesto, daleko iza Šveđanina, zauzeo je Holanđanin Kurtis Maršal (5,80 metara), dok su poravnati na trećoj poziciji bili još jedan Holanđanin Meno Flon i Amerikanac Sem Kendriks sa visinom od 5,70 metara.

Razočarao je Grk Emanuil Karalis koji je zauzeo tek sedmo mesto.

Miting u Kećaju definitivno je obeležila holandska atletičarka Džesika Šlider, šampionka sveta iz Tokija 2025, koja je upisala najbolji rezultat ove sezone u bacanju kugle - 21,09 metara.

Ovaj rezultat je ujedno i nacionalni rekord Holandije, rekrod Dijamantske lige i najbolje ostvarenje još od 2012. kada je Novozelanđanka Valeri Adams dobacila do 21.11 metara.

Prethodni rekrod Holanđanke bio je 20,69 metara.

BONUS VIDEO: