Više nije vest da je švedski atletičar Armand Duplantis osvojio prvo mesto na nekom takmičenju.

Ovog puta popeo se na najviše postolje u kineskom gradu Kećjau (Keqiao) visinom od 6,12 metara, koju je preskočio iz prvog pokušaja. Niko od konkurenata ga ni ovom prilikom nije ozbiljno ugrozio.

Armand Duplantis Mondo ponovo oborio svetski rekord Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Dvostruki olimpijski šampion, svetski i evropski prvak, svetski rekorder i najbolji skakač s motkom svih vremena, potom je napao novi svetski i lični rekord - ali nije uspeo.

U sva tri pokušaja da se prebaci preko 6,32 metra rušio je letvicu.

Miting u pomenutom kineskom gradu inače je održan u okviru Dijamantske lige.

Drugo mesto, daleko iza Šveđanina, zauzeo je Holanđanin Kurtis Maršal (5,80 metara), dok su poravnati na trećoj poziciji bili još jedan Holanđanin Meno Flon i Amerikanac Sem Kendriks sa visinom od 5,70 metara.

Razočarao je Grk Emanuil Karalis koji je zauzeo tek sedmo mesto.

Miting u Kećaju definitivno je obeležila holandska atletičarka Džesika Šlider, šampionka sveta iz Tokija 2025, koja je upisala najbolji rezultat ove sezone u bacanju kugle - 21,09 metara.

Ovaj rezultat je ujedno i nacionalni rekord Holandije, rekrod Dijamantske lige i najbolje ostvarenje još od 2012. kada je Novozelanđanka Valeri Adams dobacila do 21.11 metara.

Prethodni rekrod Holanđanke bio je 20,69 metara.

Armand Duplantis oborio svetski rekord 6.20m