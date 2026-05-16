Markes je do pobede u Barseloni i novih 12 bodova došao za 20:02,250 minuta.

Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugo mesto, koje nosi devet bodova, zauzeo je Pedro Akosta iz ekipe KTM sa 0,041 sekundom zaostatka, dok je treći ;sa 0,457 sekundi zaostatka ;bio vozač Permatine Fabio di Đanantonio, koji je tim plasmanom osvojio sedam bodova.

Bodove su još osvojili i četvrtoplasirani Raul Fernandes iz Trekhausa (šest bodova), petoplasirani Žoan Zarko iz ekipe Kastrol Honda LCR (pet bodova), šestoplasirani Frančesko Banjaja iz Dukatija (četiri boda), sedmoplasirani Franko Morbideli iz Permatine (tri boda), osmoplasirani Aj Ogura iz Trekhausa (dva boda) i devetoplasirani Marko Beceki iz Aprilije (jedan bod).

Aktuelni svetski prvak Mark Markes iz Dukatija nije učestvovao u današnjoj sprint trci, niti će učestvovati u trci za Veliku nagrada Katalonije zbog povrede.

Prvi u generalnom plasmanu vozača je i dalje Beceki sa 129 bodova, dva više od svog timskog kolege Horhea Martina. Pobednik današnje sprint trke Aleks Markes je sedmi sa 67 bodova.

Trka za Veliku nagradu Katalonije na programu je u nedelju od 14 časova.