Počelo je finale prvenstva Srbije.
FINALNA SERIJA! Radnički poveo protiv Novog Beograda!
Vaterpolisti Radničkog slavili su protiv Novog Beograda u prvom meču finalne serije prvenstva Srbije rezultatom 15:10.
Viktor Rašović je bio najefikasniji sa tri gola, po dva su postigli Nikola Jakšić, Strahinja Rašović, Boris Vapenski, Nikola Dedović.
VK Novi Beograd
Za Novi Beograd Nikola Lukić četiri, Miloš Ćuk postigli su dva gola.
Sledeća utakmica će biti na programu u nedelju 24. maja, kada će domaćin biti Novi Beograd, a šampion će biti ekipa koja prva dođe do tri pobede.
