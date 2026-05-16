Vaterpolisti Radničkog slavili su protiv Novog Beograda u prvom meču finalne serije prvenstva Srbije rezultatom 15:10.

Viktor Rašović je bio najefikasniji sa tri gola, po dva su postigli Nikola Jakšić, Strahinja Rašović, Boris Vapenski, Nikola Dedović.

VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Za Novi Beograd Nikola Lukić četiri, Miloš Ćuk postigli su dva gola.

Sledeća utakmica će biti na programu u nedelju 24. maja, kada će domaćin biti Novi Beograd, a šampion će biti ekipa koja prva dođe do tri pobede.

Zagrljaj Paspalja i Obradovića pred Grobarima