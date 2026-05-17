Hrvatski bokser Filip Hrgović imao je sjajno veče i tehničkim nokautom savladao je Dejva Alena iz Engleske.

Peškir je bačen iz Alenovog ugla u trećoj rundi i to posle serije žestokih udaraca i brutalnih batina koje je Englez pretrpeo.

Da sve bude zanimljivije meč se održavao u engleskom Donkasteru, a Hrgović je posle pobede otvorio dušu.

Filip Hrgović protiv Dejva Alena Foto: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia

"Oprostite, znam da nisam favorit publike, ali to je boks. Hvala Alenu, njegovom timu i prometoru za ovu priredbu. Idem po pojas teške kategorije. Krenuo sam jako, udarao jako, a on je bio otvoren i hteo sam da ga brzo savladam i da pokažem koliko sam dobar i da svima pošaljem poruku", započeo je Hrgović (33) posle borbe.

Upitan da li to znači da će se sada boriti sa Mosesom Itaumom odgovorio je: "Boriću se s kim god, sa svima. Moram sada da sednem s menadžerom, da vidim kako i šta dalje, da vidim ima li povreda. Treba mi ogledalo da vidim ima li kakvih povreda ha-ha. Nikad ne bežim ni od koga. Ako budem zdrav, nema problema, boriću se s Itaumom. Odmoriću par dana i onda ćemo videti. Moses još nije došao do ovog nivoa", zaključio je Hrvat.

Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat