Srpski bokseri i bokserke ostvarili su izvanredan rezultat na 63. međunarodnom turniru „Beogradski pobednik“ u Obrenovcu, pošto su izborili čak devet plasmana u finala i ukupno 15 medalja pred završni dan takmičenja.

U ženskoj konkurenciji, plasman u finale obezbedile su Nina Radovanović (do 51 kg), Natalija Šadrina (do 60 kg), Anastasija Lukajić (do 65 kg), Milena Matović i Nikolina Gajić (obe do 70 kg), kao i Sara Miljković (+80 kg).

Nina Radovanović je sigurnom i dominantnom borbom savladala Mađaricu Lauru Horvat rezultatom 4:1. U finalu će se sastati sa Bugarkom Zlatislavom Čukanovom, u reprizi jednog od najzanimljivijih mečeva sa Evropskog prvenstva u Beogradu 2024. godine.

Odličan nastup zabeležila je i Natalija Šadrina, koja je kontrolisala meč protiv Turkinje Ervin Edinguz i slavila podeljenom odlukom sudija. Za zlato će se boriti protiv iskusne Italijanke Irme Teste.

U kategoriji do 70 kilograma publiku očekuje srpsko finale između Milene Matović i Nikoline Gajić, što garantuje još jedno odličje najsjajnijeg sjaja za Srbiju.

U muškoj konkurenciji, finale su izborili Artur Ngapetjan (do 55 kg), Almir Memić i Jovan Nikolić (oba do 75 kg).

Veliku pažnju privlačiće duel Memića i Nikolića, repriza finala prvenstva Srbije iz Subotice, koje je ostalo upamćeno kao jedan od najboljih domaćih mečeva prošle godine.

Ukupan učinak reprezentacije Srbije nakon polufinalnih borbi iznosi 20 pobeda i 13 poraza, uz osvojenih 15 medalja, od kojih je šest bronzanih.

Finalne borbe u konkurenciji žena održaće se u nedelju od 15 časova, dok su muška finala na programu od 18 časova u Sportskom centru Obrenovac. Direktan prenos obezbeđen je na Arena Fight, a ulaz za publiku je slobodan.

REZULTATI BOKSERKI SRBIJE

Do 51 kg: Laura Horvat (Mađarska) – Nina Radovanović 1:4, do 60 kg: Natalija Šadrina – Ervin Edinguz (Turska) 4:1, do 65 kg: Anastasija Lukajić – Mariana Soto Tores (Španija) 3:2, Berfin Kabak (Turska) - Anastasija Bošković 5:0, do 70 kg: Nikolina Gajić – Sujin Seon (J. Koreja) 3:2, Milena Matović – Anastasia Taran (Ukrajina) 5:0, +80 kg: Sara Miljković – Sofija Zira (Mađarska) 4:1, Havanur Ketuda (Turska) – Natalija Simić 2:0 (RSC/1).

REZULTATI BOKSERA SRBIJE

Do 50 kg: Samet Oruč Salih (Turska) - Ljubiša Staletović 2:0 (bez borbe) , do 55 kg: Artur Ngapetjan – Abreu Deibis (Kuba) 4:1, do 65 kg: Dmitrij Gorbenko – Viktorio Ilijev (Bugarska) 1:4, do 70 kg: Filip Džida – Miloš Roganović (Crna Gora) 0:5, Nurbek Murslali (Kazahstan) - Vahid Abasov 2:0 (bez borbe), do 75 kg: Almir Memić – Vladislav Činjuk (Ukrajina) 5:0, Marat Mikaeljan (Jermenija) - Jovan Nikolić 0:5.