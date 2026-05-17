Hokejaši Slovenije napravili su veliku senzaciji i pobedili u švajcarskom Friburu selekciju Češke posle produžetka sa 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0), u prvom kolu Grupe B Svetskog prvenstva.

Slovenija je povela golom Matica Toroka u 10. minutu prve trećine, da bi Češka u drugoj trećini stigla do preokreta golovima Martina Kauta u petom i Lukaša Sedlaka u 18. minutu.

Izjednačenje Sloveniji doneo je Anže Kuralt u devetom minutu treće trećine. Slovenija se zatim uspešno odbranila i meč je otišao u produžetak, a dodatni period rešen je u drugom minutu, kada je sam pred golmana Češke Dominika Pavlata izašao Marcel Mahkovec i lako ga savladao.

Za igrača utakmice u redovima Slovenije proglašen je golman Lukaš Horak, koji je upisao 32 odbrane.

Ovo je bila šesta utakmica Slovenije i Češke u elitnoj diviziji Svetskog prvenstva i prva, istorijska, pobeda za Sloveniju.

Češka, koja je 2024. godine osvojila titulu prvaka sveta, takmičenje na Svetskom prvenstvu u Švajcarskoj počela je u petak pobedom nad Danskom (4:1).

Naredni meč Slovenija igra u nedelju od 20.20 protiv Norveške, dok Češka u ponedeljak u isto vreme igra protiv Švedske.