U Osnovnoj školi za oštećene sluhom-nagluve "Stefan Dečanski" u Beogradu održano je republičko takmičenje u šahu za učenike osnovnih i srednjih škola sa smetnjama u razvoju i ivaliditetom, saopštili su danas organizatori.

Učestvovali su učenici iz škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora "11 maj" Jagodina, "Dragan Kovačević" i "Miloje Pavlović" Beograd, "Mara Mandić" Pančevo, "Radivoj Popović" Sremska Mitrovica, "9 maj" Zrenjanin i "Sveti Sava Umka..

Predsednica Zajednice škola za učenika sa smetnjaVma u razvoju i invaliditetom Silvana Pavlović sa promoterima košarkašicom Tinom Krajišnik, izvršnim direktorom Šahovskog saveza Beograda Ognjenom Pejčinovićem, svečano je otvorila turnir.

Pavlović je kazala da je nedavno reprezentacija slepih i slabovidih osvojila treće, a reprezentacija Srbije gluvih i nagluvih drugo mesto na Svetskom prvenstvu u šahu.

"Verujem da i među vama ima budućih šampiona" rekla je Pavlović.

Turnir je direktno prenosila na svom portalu Svetska šahovska federacija FIDE.