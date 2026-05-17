Na trci Moto GP šampionata u Kataloniji dogodio se stravičan udes u kojem su direktno učestvovali Aleks Markez i Pedro Akosta, zbog čega je odmah pokazana crvena zastava i usledio je prekid trke.

Do incidenta je došlo kada je motocikl vodećeg u generalnom plasmanu iznenada otkazao i stao na stazi, nakon čega je na njega naleteo Aleks Markez. Mlađi brat slavnog Marka Markeza je posle tog kontakta potpuno izgubio kontrolu, izleteo sa piste i silovito udario u zaštitnu ogradu.

Aleks Markez nesreća

Od siline ovog udara motocikl je bukvalno uništen, dok je sam Markez odleteo nekoliko metara dalje i ostao nepomično da leži na stazi.

Medicinska ekipa je ekspresno reagovala, a pošto se u televizijskom prenosu nije moglo videti da li je vozač uspeo da se podigne, među ljubiteljima ovog sporta zavladala je velika zabrinutost.

Prema informacijama koje prenosi španski "Mundo Deportivo", Markez je odmah kolima Hitne pomoći transportovan u bolnicu. Iako tačan stepen povreda i dalje nije poznat, ohrabrujuća vest je da je vozač u svesnom stanju.