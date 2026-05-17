MAĐARSKA - SRBIJA: Mađarska vodi - Milosavljev drži "orlove" na "aparatima"
Rukometaši Srbije igraju protiv Mađarske revanš meč baraža za Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Nemačkoj.
Golman postigao gol!
Dejan Milosavljev pogodio mrežu Mađarske preko celog terena za 15:15 na početku 28. minuta.
Izjednačenje!
Pet minuta pred kraj prvog dela igre na semaforu piše - 13:13. Kos pravi sjajan prodor između dvojice rukometaša Mađarske i fintom dolazi u zicer poziciju i poravnava rezultat.
Milosavljev odbranio sedmerac
I ne dozvoljava protivniku da se više odlepi. U narednom napadu Kos je pogodio i vratio je naš tim na samo gol zaostatka 10 minuta pre kraja prvog poluvremena - 11:10.
Mađaraska vodi
Mađari sve vreme imaju +2. Srpski rukometaši uspevaju da smanje zaostatak na trenutak, ali protivnik iz kontre ne greši - 9:7.
Tvrdo!
Srbija odlično parira domaćinu koji je itekako motivisan u ovom meču. Milosavljev upisuje prvu odbranu, a Borzaš postiže gol za TV špice - na semaforu je posle 10 minuta igre 6:5.
Brza igra oba tima
Posle dva minuta na semaforu stoji - 2:2. Oba gola za naš tim postigao je Vanja Ilić. Obe ekipe krenule su furiozno u meč, te nema sumnje da nas čeka bespoštedna borba u nastavku.
Orlovi na korak od SP
Rukometna selekcija Srbije u Vespremu brani dva gola prednosti iz Niša (31:29) u revanšu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo. Izabranici Raula Gonzalesa propustili su priliku da na revanš odu sa opipljivijom prednošću, jer su imali prednost od sedam golova (30:23).
Međutim, "orlovi" se nadaju da imaju kvalitet, znanje i karakter da i u Vespremu nadmaše Mađare i overe vizu za SP u Nemačkoj 2027. godine.