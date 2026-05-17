Svi događaji
Od najnovijeg
18:03

Golman postigao gol! 

Dejan Milosavljev pogodio mrežu Mađarske preko celog terena za 15:15 na početku 28. minuta.

17:57

Izjednačenje!

Pet minuta pred kraj prvog dela igre na semaforu piše - 13:13. Kos pravi sjajan prodor između dvojice rukometaša Mađarske i fintom dolazi u zicer poziciju i poravnava rezultat.

17:51

Milosavljev odbranio sedmerac

I ne dozvoljava protivniku da se više odlepi. U narednom napadu Kos je pogodio i vratio je naš tim na samo gol zaostatka 10 minuta pre kraja prvog poluvremena - 11:10. 

17:43

Mađaraska vodi

Mađari sve vreme imaju +2. Srpski rukometaši uspevaju da smanje zaostatak na trenutak, ali protivnik iz kontre ne greši - 9:7. 

17:39

Tvrdo!

Srbija odlično parira domaćinu koji je itekako motivisan u ovom meču. Milosavljev upisuje prvu odbranu, a Borzaš postiže gol za TV špice - na semaforu je posle 10 minuta igre 6:5.

17:34

Brza igra oba tima

Posle dva minuta na semaforu stoji - 2:2. Oba gola za naš tim postigao je Vanja Ilić. Obe ekipe krenule su furiozno u meč, te nema sumnje da nas čeka bespoštedna borba u nastavku.

17:33

Meč je počeo!

16:00

Orlovi na korak od SP

Rukometna selekcija Srbije u Vespremu brani dva gola prednosti iz Niša (31:29) u revanšu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo. Izabranici Raula Gonzalesa propustili su priliku da na revanš odu sa opipljivijom prednošću, jer su imali prednost od sedam golova (30:23).

Međutim, "orlovi" se nadaju da imaju kvalitet, znanje i karakter da i u Vespremu nadmaše Mađare i overe vizu za SP u Nemačkoj 2027. godine.