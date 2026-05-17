Di Đanantonio je do pobede došao sa vremenom od 20:06,243 minut.

Drugo mesto zauzeo je vozač Honde Hoan Mir sa 1,250 sekundi zaostatka, dok je treći bio Ferman Aldeuer iz Gresinija sa 1,466 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio Ai Ogura iz Trekhausa, a peti Frančesko Banjaja iz Dukatija.

Trku je obeležio sudar Pedra Akoste i Aleksa Markesa u 12. krugu.

Takmičenje u Moto GP šampionatu nastavlja za dve nedelje u Italiji.

(Beta)

