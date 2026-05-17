Nije to bilo ni obično književno veče, kako reče autor, niti je bila puka promocija knjige, već mnogo više od toga, jer je njegova "Devetka" u prestonici otvorila teme koje dominiraju ovim sportskim romanom.

I ko je u subotu uveče bio na "Svemirskom ranču", mogao je da oseti iskrene emocije i čuje mnogo toga, ne samo o romanu, nego o životu i svemu što ga čini, porodici, ljubavi, usponu, padu, porocima, prijateljima i "prijateljima", samospoznaji, iskupljenju, preobraženju, dubini odnosa. "Devetka" je u Beogradu uradila ono zbog čega je i napisana - postala je zamajac za razgovore koje retko vodimo naglas.

Druženje koje je simbolično trajalo kao i fudbalska utakmica postalo je sportsko-književni događaj kakav ne viđamo često. Tome su najviše doprineli specijalni gosti, profesor doktor Vladimir Koprivica i fudbalski trener Ilija Stolica, koji su govorili o "Devetki" uz recenzenta i proslavljenog košarkaša Miroslava Raduljicu i književnu kritičarku, profesorku Aleksandru Drakulić.

"Najmanje smo pričali o radnji, likovima i stilu pisanja, a najviše o borbi koja se ne vidi, svlačionici, pritisku, padu i životu u sportu koji mnogi ne poznaju. Uz ljude koji su sedeli pored mene kao govornici, uz njihov autoritet i jasnu reč, sve je dobilo dodatnu težinu i smisao", poručio je autor Jovan Simić.

Foto: Ivica Veselinov

Baš je tako i bilo, emotivno i iskreno, smisleno, sa utiscima koji danima preplavljuju, jer smo bili u prilici da čujemo ljude sa bogatim životnim, sportskim i pedagoškim iskustvom. Tako je profesor Koprivica, između ostalog, posebno istakao kako "Devetka" nema "sala", odnosno nema prazan hod i nepotrebne delove, već vam drži pažnju do kraja i neće vam iz ruku. Raduljica je priznao da su ga emocije u nekoliko navrata preplavile dok je (opet) čitao Golubuvu priču, a trener Stolica kako je knjigu odmah po završetku prosledio svom sinu i da je toliko njih iz sveta fudbala prepoznao u ovom romanu.



Otvorene su brojne teme o kojima treba što glasnije i češće da se priča, sa kojima se mladi (sportisti) susreću na svom putu, kao i brojne prepreke koje ne mogu da se savladaju bez mentora, recimo nekog starijeg saigrača, čija je uloga podvučena kao nešto neophodno. Književno veče preraslo je u inspirativan razgovor o sadašnjosti i izazovima, razvijanju i usmeravanju na put na koji mnoge nema ko da usmeri ili ne mogu to da prepoznaju.

Sve to ispratili su delovi "Devetke" koje je čitala književna kritičarka Aleksandra Drakulić, kojima je posebno dotakla sve prisutne do kojih je ovaj specifičan roman sigurno već pronašao put i bez sumnje postao alat za rad sa mladim sportistima, što je i cilj samog autora, a celo veče upotpunila je Jovanova ćerkica Doroteja simpatičnim komentarima kako to samo deca umeju.

“Devetka” je inače sportski roman koji hrabro govori o mentalnim izazovima, traumama i lošim odlukama koje kasnije kroje karijere mladih sportista. U pitanju je duboka, slojevita i savremena drama o usponu, padu i mogućnosti iskupljenja nekada velikog fudbalskog talenta iz Užica, Saše Golubovića. Radnja romana kreće se između Golubove sadašnjosti u rodnom Užicu, tokom 2021. i 2022. godine, i flešbekova koji prate njegovu turbulentnu karijeru od sredine devedesetih, od početaka u užičkoj Slobodi, pa sve do njenog kraja 2016. godine.

Iako snažno uronjena u svet fudbala, u atmosferu svlačionice, transfere, navijačke mitove i pritiske koje taj svet nosi, „Devetka“ je mnogo više od sportskog romana. Ovo je istovremeno psihološki roman i sportska fikcija, knjiga u kojoj se unutrašnja borba protagoniste, njegove porodične rane, zavisnosti i proces mentalnog ozdravljenja prepliću sa autentičnim i upečatljivim prikazom fudbalskog sveta.

Ovo je inače druga knjiga Jovana Simića, koji je široj javnosti poznat kao sportski i humanitarni radnik, marketinški i komunikacioni stručnjak, od prošle godine i pisac, jer je njegova prva knjiga, "878", ugledala svetlo dana u septembru 2025. i doživela veliki uspeh. Naziv te knjige odnosi se na godinu u kojoj je Beograd prvi put pomenut pod tim imenom u jednom zvaničnom dokumentu. U zbirci od 15 priča istorijske fikcije, autor prepliće sudbine stvarnih i izmišljenih likova i događaja vezanih za Beograd, nekih poznatih iz udžbenika, drugih skrivenih u senkama prošlosti.

