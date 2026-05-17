Rukometna reprezentacija Srbije u rukometu plasirala se na Svetsko prvenstvo.

Svetsko prvenstvo u rukometu igra se u u Nemačkoj 2027. godine od 13. do 31. januara, a to će biti ujedno jubilarno 30. izdanje. Igraće se u šest gradova - Kelnu, Minhenu, Kilu, Hanoveru, Magdeburgu i Štutugartu. Završni deo turnira (od četvrtfinala do finala) je u Kelnu.

Mađarska - Srbija, revanš meč baraža za SP

Žreb za Svetsko prvenstvo u rukometu će se održati u Minhenu 10. juna, pa ćemo vrlo brzo saznati i sa kim ćemo biti u grupi. Igraće se ukupno osam grupa, a prva tri tima iz svake od njih će proći dalje.

Ovo su šeširi za Svetsko prvenstvo u rukometu koje će se održati u Nemačkoj:

PRVI ŠEŠIR: Danska, Nemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

DRUGI ŠEŠIR: SRBIJA, Francuska, Slovenija, Norveška, Španija, Farska Ostrva, Italija/Švajcarska, Severna Makedonija/Slovačka

TREĆI ŠEŠIR: Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska ostrva, Čile, SAD

ČETVRTI ŠEŠIR: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, dva vajld-karda

U svakoj od osam grupa će se naći po četiri reprezentacije.

