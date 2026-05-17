Vingegor je svoju 50. pobedu u karijeri zabeležio na drugoj brdskoj etapi, koja je u dužini od 184 kilometra vožena od Červija do uspona Korno ale Skale.

Vozač Visme je slavio u vremenu četiri sata, 20 minuta i 21 sekund, drugo mesto je zauzeo Austrijanac Feliks Gal sa 12 sekundi zaostatka za Vingegorom, dok je treće mesto pripalo domaćem takmičaru Davideu Pigancoliju sa 34 sekunde zaostatka za pobednikom.

U generalnom plasmanu vodi Eulalijo ukupnim vremenom od 38 sati, 49 minuta i 44 sekunde, drugi je Vingegor sa dva minuta i 24 sekunde zaostatka, a treće mesto zauzima Gal sa dva minuta i 59 sekundi zaostatka.

Naredna etapa vozi se u utorak, kada je na programu vožnja na hronometar od Vijaredža do Mase, u dužini od 42 kilometra.

(Beta)