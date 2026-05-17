Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

"Fenomenalan osećaj! Zaslužili smo plasman, jer smo se borili i ginuli za svaku loptu, igrali smo neverovatno od početka do kraja. Neka se raduje Srbija!", rekao je Ilić, koji je sa devet golova bio najefikasniji u revanšu baraža, preneo je Rukometni savez Srbije (RSS).

Rukometaši Srbije plasirali su se na Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Nemačkoj, uprkos porazu u revanšu baraža u Vespremu od selekcije Mađarske sa 30:31 (17:17).

Srbija je u prvom meču u Nišu slavila sa 31:29 i ukupnim rezultatom 61:60 izborila plasman na šestu planetarnu smotru.

Pivotmen selekcije Srbije Dragan Pešmalbek rekao je da je osećaj neverovatan.

"Ovo je neverovatno, nestvarno, neponovljivo. Sve smo izdržali, sve smo uspeli i na kraju se plasirali na Svetsko prvenstvo. Odigrali smo odlično, borbeno i bili bolji od svih i svega", istakao je on.

Rukometaš Stefan Dodić ocenio je da se za ovakve uspehe "živi", kao i da su igrači opravdali sva očekivanja.

"Nadmašili smo sebe i punu dvoranu, uspeli da eliminišemo jednu od najjačih ekipa na svetu. Ponosni da budemo", zaključio je Dodić.

1/6 Vidi galeriju Mađarska - Srbija, revanš meč baraža za SP Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Svetsko prvenstvo igra se od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.

Žreb je zakazan za 10. jun u Minhenu.

(Beta)