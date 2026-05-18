Boks klub “Vitez” iz Niša apsolutni je šampion Bokserske lige Jugoistok za sezonu 2025/2026.

Pehar za apsolutnog šampiona uručen je na poslednjem kolu lige, kao i pehar za ubedljivo prvo mesto u Ligi u konkurenciji seniora i omladinaca, čime je BK Vitez obezbedio plasman u Super ligu Srbije.

Da dominacija bude potpuna, bokseri Viteza bili su najbolji i u poslednjem kolu lige Jugoistok, održanom 17.5.2025. u Leskovcu, gde su osvojili još jedan pehar za ekipno prvo mesto.

Boks klub Vitez Foto: Privatna arhiva

Matiji Mitroviću pripao je pehar za najboljeg seniora, koji je u jednom od najboljih mečeva dana, zasluženo slavio protiv takmičara iz Prokuplja. Zlatne medalje osvojili su: Uroš Vučković, Matija Mitrović, Luka Lazarević i Mateja Kuhta. Ponovljeni su najbolji rezultati iz prethodnih godina i boksere “Viteza” očekuje sada nastup u Super Ligi Srbije.

