Slušaj vest

Boks klub “Vitez” iz Niša apsolutni je šampion Bokserske lige Jugoistok za sezonu 2025/2026.

Pehar za apsolutnog šampiona uručen je na poslednjem kolu lige, kao i pehar za ubedljivo prvo mesto u Ligi u konkurenciji seniora i omladinaca, čime je BK Vitez obezbedio plasman u Super ligu Srbije.

Da dominacija bude potpuna, bokseri Viteza bili su najbolji i u poslednjem kolu lige Jugoistok, održanom 17.5.2025. u Leskovcu, gde su osvojili još jedan pehar za ekipno prvo mesto.

Boks klub Vitez Foto: Privatna arhiva

Matiji Mitroviću pripao je pehar za najboljeg seniora, koji je u jednom od najboljih mečeva dana, zasluženo slavio protiv takmičara iz Prokuplja. Zlatne medalje osvojili su: Uroš Vučković, Matija Mitrović, Luka Lazarević i Mateja Kuhta. Ponovljeni su najbolji rezultati iz prethodnih godina i boksere “Viteza” očekuje sada nastup u Super Ligi Srbije.

Ne propustiteOstali sportoviFILIP BRUTALNO ISPREBIJAO ENGLEZA! Molili ga da stane, tukao ga je do prekida! Snimak ŽESTOKIH BATINA obišao planetu! (VIDEO)
profimedia-1099598768.jpg
Ostali sportoviU OBRENOVCU POČEO 63. „BEOGRADSKI POBEDNIK“: Spektakl startovao sa 52 borbe!
Boks, Beogradski pobednik
Ostali sportoviKREM STAROG KONTINENTA STIŽE U LOZNICU: Srbija domaćin Omladinskog prvenstva Evrope u boksu 2026. godine!
pripreme u Loznici6.jpg
Ostali sportoviALMIR MEMIĆ ŽELI NA OLIMPIJSKE IGRE: Boksovaću u kategoriji koju mi odredi selektor Piperski
Almir Memic3.jpg

 BONUS VIDEO:

01:53
Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat