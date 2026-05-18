Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Odbojkaši Peruđe osvojili su titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu u Torinu pobedili poljski Zajverće sa 3:0, po setovima 29:27, 25:18, 25:15.

Peruđu je do pobede vodio Vasim Ben Tara sa 24 poena, Oleg Plotnicki je zabeležio 12 poena, a Roberto Ruso 10 poena.

U poljskoj ekipi Mateuš Benek upisao je devet poena.

Za najkorisnijeg igrača završnog turnira i najboljeg libera izabran je Masimo Kolaći iz Peruđe.

Peruđa je tako odbranila titulu osvojenu prošle sezone, kada su u finalu takođe savladali Zajverće.

U meču za treće mesto turski Zirat Bankkart je posle pet setova pobedio Varšavu (20:25, 25:23, 13:25, 25:23, 15:11).

Beta