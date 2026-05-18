Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske, ali je u ukupnom skoru bila bolja.
TRILER ZA PAMĆENJE: Pogledajte kako su rukometaši Srbije obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo! (VIDEO)
Posle velike drame i skandaolznih duijskih odluka, "orlovi" su uspeli da izbore mesto među putnicima na rukometni Mundijal.
Srbija je u Vespremu poražena od Mađarske sa 30:31 (17:17), ali je pre tri dana pobedio u Nišu sa 31:29 i ide dalje ukupnim rezultatom 61:60. Pogledajte i triler završnicu sa meča u Vespremu.
Što se same utakmice tiče,
najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vanja Ilić sa devet golova, Dragan Pešmalbek je postigao pet pogodaka, a po četiri su zabeležili Miloš Kos i Darko Đukić.
U selekciji Mađarske bolji od ostalih je bio Bence Imre sa šest pogodaka.
Svetsko prvenstvo igra se od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.
