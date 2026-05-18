Slušaj vest

Rukometaši Srbije idu na Svetsko prvenstvo!

Posle velike drame i skandaolznih duijskih odluka, "orlovi" su uspeli da izbore mesto među putnicima na rukometni Mundijal.

Srbija je u Vespremu poražena od Mađarske sa 30:31 (17:17), ali je pre tri dana pobedio u Nišu sa 31:29 i ide dalje ukupnim rezultatom 61:60. Pogledajte i triler završnicu sa meča u Vespremu.

Što se same utakmice tiče, 

najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vanja Ilić sa devet golova, Dragan Pešmalbek je postigao pet pogodaka, a po četiri su zabeležili Miloš Kos i Darko Đukić.

U selekciji Mađarske bolji od ostalih je bio Bence Imre sa šest pogodaka.

Svetsko prvenstvo igra se od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA IDE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi preživeli sudije, dramu i motivisanu Mađarsku!
HUNGARY-SERBIA_14.JPG
Ostali sportoviPROTIVNICI SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Biće pakleno u Nemačkoj, evo kada nastupamo!
HUNGARY-SERBIA_03.JPG
Ostali sportoviTRENUTAK ZA INFARKT! Pogledajte šta se desilo u finišu baraž okršaja Srbije i Mađarske - prava drama, ali idemo na SP! (VIDEO)
HUNGARY-SERBIA_17.JPG
Ostali sportoviVANJA ILIĆ PORUČIO: Zaslužili smo plasman na SP, nek se raduje Srbija!
Vanja Ilić

 BONUS VIDEO:

00:51
RK Partizan, AEK, navijači, rukomet Izvor: Kurir