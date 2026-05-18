POVRATAK MAJE OGNJENOVIĆ U REPREZENTACIJU SRBIJE! Zoran Terzić saopštio spisak odbojkašica za Ligu nacija!
Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je danas spisak od 30 igračica na koje računa za Ligu nacija.
Odbojkašice Srbije će takmičenje u Ligi nacija početi početkom juna, a na spisku Terzića su:
Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Marija Miljević, Rada Perović, Ana Jakšić
Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović, Anja Zubić
Libera: Bojana Gočanin, Stefana Pakić, Aleksandra Jegdić, Milica Medved
Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević, Ana Malešević, Nataša Čikuc - Dins
Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić, Nađa Antonović, Ana Mihajlović.
Zanimljivo je da se na spisku našla povratnica u nacionalni tim, iskusna Maja Ognjenović.
Odbojkašice Srbije će tokom prve sedmice igrati u Nanđingu u Kini protiv Tajlanda (3. jun), Poljske (5. jun), Kine (6. jun) i Belgije (7. jun).
Tokom druge sedmice Srbija će igrati na Filipinima, a mesto će naknadno biti određeno. Srbija će igrati protiv Japana (17. jun), Italije (18. jun), Dominikanske Republike (19. jun) i SAD (21. jun).
Odbojkašice Srbije će tokom treće sedmice u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske (8. jul), Francuske (9. jul), Nemačke (11. jul) i Holandije (12. jul).
Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati po četiri utakmice, odnosno ukupno 12.
Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.
