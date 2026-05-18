Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je danas spisak od 30 igračica na koje računa za Ligu nacija.

Odbojkašice Srbije će takmičenje u Ligi nacija početi početkom juna, a na spisku Terzića su:

Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Marija Miljević, Rada Perović, Ana Jakšić

Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović, Anja Zubić

Libera: Bojana Gočanin, Stefana Pakić, Aleksandra Jegdić, Milica Medved

Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević, Ana Malešević, Nataša Čikuc - Dins

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić, Nađa Antonović, Ana Mihajlović.

Zanimljivo je da se na spisku našla povratnica u nacionalni tim, iskusna Maja Ognjenović.

Odbojkašice Srbije će tokom prve sedmice igrati u Nanđingu u Kini protiv Tajlanda (3. jun), Poljske (5. jun), Kine (6. jun) i Belgije (7. jun).

Tokom druge sedmice Srbija će igrati na Filipinima, a mesto će naknadno biti određeno. Srbija će igrati protiv Japana (17. jun), Italije (18. jun), Dominikanske Republike (19. jun) i SAD (21. jun).

Odbojkašice Srbije će tokom treće sedmice u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske (8. jul), Francuske (9. jul), Nemačke (11. jul) i Holandije (12. jul).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati po četiri utakmice, odnosno ukupno 12.

Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

Kurir Sport / Beta

