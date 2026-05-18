TAJNE VIŠE NEMA! Partizan želi srpskog reprezentativca - stvara se evropski crno-beli tim!
Kapiten rukometne reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić na meti je Partizana.
Ambiciozni crno-beli već prave tim za naredne sezone, a dolazak iskusnog pivotmena vidi se kao jedan od ključnih poteza u projektu koji predvodi trener Raul Gonzales.
Marsenić, koji već osam godina nosi dres Berlina, ne krije da bi voleo povratak u klub u kojem je stekao afirmaciju, ali poručuje da odluka ne zavisi samo od njega i Partizana.
- Nije tajna da bi Partizan voleo da se vratim i nije tajna da bih i ja voleo, međutim... Ne zavisi samo od mene i od Partizana. Prvo moram da popričam sa svojim klubom da vidim kakva je situacija i šta oni žele od mene. Sada kada se vratim u Berlin imaću sigurno više vremena da vidim šta i kako i onda ćemo zajednički doneti odluku. Naravno, u razgovoru sa mojom porodicom doneću odluku koja će biti najbolja za nas - rekao je Marsenić za "Mozzartsport" posle plasmana Srbije na Svetsko prvenstvo.
Crno-beli su u međuvremenu već formirali respektabilan sastav za narednu sezonu i jasno pokazali da imaju velike ambicije.
Posle osvajanja tri domaća trofeja, ekipu iz Humske sada očekuje i finale plej-ofa protiv Vojvodine.
