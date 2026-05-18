U sedištu Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević predsednik, Stojan Vujko potpredsednik i Dejan Bojović generalni sekretar, ugostili su uvažene zvanice, Zorana Gajića, ministra sporta u Vladi Republike Srbije, Ivana Ćilerdžića, zamenika ministra prosvete za predškolsko i školsko obrazovanje, Željka Tanaskovića, predsednika Svetske federacije za školski sport i Saveza za školski sport Srbije, Davora Štefaneka, predsednika Sportskog saveza Srbije, Manju Grčić, generalnu direktorku Radio Televizije Srbije i Nebojšu Žugića, direktora kompanije Arena Channels Group.

Tema sastanka bila je -Unapređenje školskog sporta u Srbiji, što je bilo i dogovoreno na inicijalnom sastanku koji je održan 27. januara 2026. a kome je predsedavao premijer Vlade Srbije dr Đuro Macut.

Tokom sastanka analizirana je trenutna situacija u oblasti sporta, sa posebnim osvrtom na jačanje uloge Saveza za školski sport, kao i promocija zdravih stilova života u školama, uz inicijativu uključivanja predškolskih grupa u sportske aktivnosti.

Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, istakao je izuzetnu važnost vraćanja fizičkog vaspitanja u okvire koji odgovaraju značaju brige o zdravlju dece i zdravlju nacije u celini.

„Školski sport je platforma kroz koju ćemo sasvim sigurno doći i do kandidata za Olimpijske igre i olimpijskih šampiona“, rekao je predsednik OKS.

Ministar Zoran Gajić podsetio je i naglasio da je po ustanovljenju nove Vlade, kada je reč o sportu, prvi input premijera Srbije dr Đure Macuta, bio je da se školski sport digne na najviši mogući nivo, kao i da je posebno važno da Srbija ima svog predstavnika, Željka Tanaskovića i to kao prvog čoveka u Svetskoj federaciji za školski sport.

Na inicijalnom sastanku koji je održan 27. januara 2026. kome je predsedavao premijer Vlade Srbije dr Đuro Macut, dogovoreno da se ovom projektu pruži i snažna medijska podrška. Shodo tome, Manja Grčić generalna direktorka RTS-a i Nebojša Žugić direktor kompanija Arena Channels Group, ovom prilikom istakli su da će se njihove kuće u potpunosti priključiti realizaciji programa razvoja školskog sporta.

Na sastanku je razmatrana i inicijativa da se u sportske aktivnosti uključe i predškolske grupe, s obzirom na važnost razvoja zdrave motorike i kretanja dece od najranijeg uzrasta.

Na sastanku je jasno dogovoren rok a to je da se već od septembra ove, 2026. godine startuje sa novim programima u školama. Cilj je da se u mesecu kada đaci ponovo okreću sa svojim obrazovnim obavezama, škole ponovo postanu centri zdravog života a sve kako bi se mladim generacijama obezbedili zdrav razvoj i kvalitetno odrastanje.

Sastanku su prisustvovali i Branko Jovičić, savetnik predsednika Vlade Republike Srbije za sport, Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, Saša Barbulović, urednik programa RTS-a, Ana Todorić iz kompanije Arena Channels Group i Uroš Savić, savetnik u Školskom sportu Srbije.