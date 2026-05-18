Svetska gimnastika je u saopštenju navela da je odluka doneta na sastanku Izvršnog komiteta od 16. do 17. maja u Šarm El Šeiku, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Sportisti iz Rusije i Belorusije bili su suspendovani iz međunarodnih takmičenja u martu 2022. godine, posle napada Rusije na Ukrajinu.

Njima je krajem 2024. godine naknadno dozvoljeno da se takmiče kao neutralni, ali sada će im biti dozvoljeno da se vrate međunarodnim takmičenjima pod svojim zastavama.

Ruski i beloruski sportisti će sada moći da se takmiče u svih pet disciplina koje vodi Svetska gimnastika - umetnička, ritmička, akrobatska i aerobna gimnastika, kao i skakanje na trampolini.

Rusija je kroz istoriju bila jedna od najuspešnijih zemalja u gimnastici, a tim je u Tokiju 2021. godine osvojio 10 olimpijskih medalja, od kojih dve zlatne.

Pre Svetske gimnastike, Svetska organizacija vodenih sportova je u aprilu dozvolila povratak Rusije i Belorusije pod svojim zastavama, dok je prošlog novembra suspenziju ukinula Svetska džudo federacija.

Međunarodni paraolimpijski komitet je prošle godine ukinuo suspenziju pa su se ruski i beloruski sportisti takmičili na ovogodišnjim Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

(Beta)