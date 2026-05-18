Slušaj vest

Čuveni kvoterbek Aron Rodžers potpisao je danas jednogodišnji ugovor sa Pitsburg Stilersima i igraće 22. sezonu u američkom fudbalu - NFL.

Četvorostruki najkorisniji igrač NFL i osvajač Superbola 2011. godine bio je na terenu za dobrovoljne timske aktivnosti koje je klub danas organizovao, samo nekoliko minuta nakon što je potpisao ugovor.

NFL - asovi američkog fudbala Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tim Warner / Getty images / Profimedia, EPA/Matt Campbell

 Do sada nije bilo poznato da li će 42-godišnji Rodžers nastaviti karijeru, niti da li će se vratiti u Stilerse, za koje je igrao prošle sezone i osvojio titulu u AFC severnoj diviziji i imao 24 tačdauna.

Mediji su preneli da će Rodžers dobiti garantovanih 22 miliona dolara, a da ugovor može da dostigne i 25 miliona dolara.

Karijeru je počeo 2005. godine kada su ga Grin Bej Pekersi draftovali kao 24. pika u prvom kolu i gde je igrao do 2022. godine. Od 2023. do 2024. godine igrao je za Njujork Džetse.

Ne propustiteOstali sportoviJEDNA OD NAJLUĐIH PRIČA U ISTORIJI SPORTA! Čuveni klub angažovao igrača koji nikada nije odigrao utakmicu! Da, dobro ste pročitali... On je ČUDO PRIRODE
Screenshot 2026-04-29 144021.jpg
Ostali sportoviSRBIN ISPISAO ISTORIJU! Ilija Krajnović iz Kleka se prijavio na NFL draft, ali ipak nije izabran!
Ilija Krajinović.jpg
Ostali sportoviNFL LIGA SAOPŠTILA: Superboul se vraća u Las Vegas
60. Superboul
Ostali sportoviLEGENDARNI AS U PROBLEMU! Tom Brejdi: NFL-u se ne sviđa ideja da se vratim iz penzije
Tom Brejdi
Ostali sportoviODLUKA JE PALA: Superbul se 2029. vraća u Las Vegas!
60. Superboul

00:16
Nik Kalates doživeo ovacije navijača Partizana Izvor: Kurir