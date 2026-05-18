Slušaj vest

Čuveni kvoterbek Aron Rodžers potpisao je danas jednogodišnji ugovor sa Pitsburg Stilersima i igraće 22. sezonu u američkom fudbalu - NFL.

Četvorostruki najkorisniji igrač NFL i osvajač Superbola 2011. godine bio je na terenu za dobrovoljne timske aktivnosti koje je klub danas organizovao, samo nekoliko minuta nakon što je potpisao ugovor.

1/6 Vidi galeriju NFL - asovi američkog fudbala Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tim Warner / Getty images / Profimedia, EPA/Matt Campbell

Do sada nije bilo poznato da li će 42-godišnji Rodžers nastaviti karijeru, niti da li će se vratiti u Stilerse, za koje je igrao prošle sezone i osvojio titulu u AFC severnoj diviziji i imao 24 tačdauna.

Mediji su preneli da će Rodžers dobiti garantovanih 22 miliona dolara, a da ugovor može da dostigne i 25 miliona dolara.

Karijeru je počeo 2005. godine kada su ga Grin Bej Pekersi draftovali kao 24. pika u prvom kolu i gde je igrao do 2022. godine. Od 2023. do 2024. godine igrao je za Njujork Džetse.