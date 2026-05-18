STILERSI ZADRŽALI LEGENDU: Aron Rodžers potpisao jednogodišnji ugovor sa Pitsburgom
Čuveni kvoterbek Aron Rodžers potpisao je danas jednogodišnji ugovor sa Pitsburg Stilersima i igraće 22. sezonu u američkom fudbalu - NFL.
Četvorostruki najkorisniji igrač NFL i osvajač Superbola 2011. godine bio je na terenu za dobrovoljne timske aktivnosti koje je klub danas organizovao, samo nekoliko minuta nakon što je potpisao ugovor.
Do sada nije bilo poznato da li će 42-godišnji Rodžers nastaviti karijeru, niti da li će se vratiti u Stilerse, za koje je igrao prošle sezone i osvojio titulu u AFC severnoj diviziji i imao 24 tačdauna.
Mediji su preneli da će Rodžers dobiti garantovanih 22 miliona dolara, a da ugovor može da dostigne i 25 miliona dolara.
Karijeru je počeo 2005. godine kada su ga Grin Bej Pekersi draftovali kao 24. pika u prvom kolu i gde je igrao do 2022. godine. Od 2023. do 2024. godine igrao je za Njujork Džetse.