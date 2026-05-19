Ivan Garaj je suspendovan zbog upotrebe kokaina, a vest je potvrđena na sajtovima Srpskog atletskog saveza (SAS) i Antidoping agencije Srbije (ADAS).

Naime, Garaj je suspendovan na tri meseca zbog korišćenja kokaina.

Atletičar je poručio da je kokain koristio iz zabave i da ga je konzumirao uz alkohol.

"Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23.2.2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice", navedeno je na sajtu SAS-a.

Ivan Garaj se takmiči u disciplinama bacanje kugle i bacanje diska. Tokom karijere je ostvario nekoliko zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Osvojio je bronzanu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, a 2025. godine je bio vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu.

Takođe, 2023. godine je stigao do zlata na prvenstvu Vojvodine, a još ranije, 2015. godine, nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Piteštiju.

DOPING I ALKOHOL NIKAKO NE IDU ZAJEDNO! Doktor Miljko Ristić: Tako slabi aorta, a kad njen zid pukne, TO VAM JE SMRT NA TERENU