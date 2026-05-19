Ivan Garaj (rođen 10. februara 1998. godine) je srpski atletičar i višestruki osvajač državnih medalja u bacačkim disciplinama, prvenstveno u bacanju kugle i bacanju diska.

Kao dugogodišnji član Atletskog kluba Proleter iz Zrenjanina, gde trenira pod vođstvom trenera Mladena Grujića, Garaj je tokom svoje više nego decenijske karijere osvojio oko 40 medalja na prvenstvima Srbije u različitim starosnim kategorijama.

Još u ranoj fazi karijere zabeležio je i nastup za reprezentaciju Srbije, koju je predstavljao na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore 2015. godine u rumunskom gradu Piteštiju.

Njegovi najznačajniji seniorski rezultati vezuju se za periode krajem 2025. i početkom 2026. godine, kada je ostvario niz zapaženih uspeha na domaćoj sceni. U decembru 2025. godine osvojio je bronzanu medalju na Svesrpskom kupu nastupajući za reprezentaciju Vojvodine, a u istoj sezoni postao je i vicešampion Kupa Srbije na takmičenju održanom u Kruševcu.

Uspešan niz nastavio je u februaru 2026. godine, kada je prvo postao seniorski prvak Vojvodine na takmičenju u Novom Sadu sa rezultatom od 14,39 metara, a ubrzo nakon toga osvojio i bronzanu medalju na dvoranskom Prvenstvu Srbije za seniore u Beogradu.

Doping

U maju 2026. godine Srpski atletski savez i Antidoping agencija Srbije (ADAS) zvanično su saopštili odluku Disciplinske komisije o tromesečnoj suspenziji Ivana Garaja. Na doping kontroli povodom takmičenja održanog 23. februara 2026. godine, atletičar je bio pozitivan na zabranjenu supstancu kokain.

Tokom postupka, Garaj je u potpunosti priznao krivicu, objasnivši da je supstancu konzumirao van takmičenja, tokom privatnog izlaska u kojem je konzumirao i alkohol.

S obzirom na to da je utvrđeno da supstanca nije uzeta sa namerom poboljšanja sportskih performansi, izrečena mu je minimalna predviđena kazna u trajanju od tri meseca, sa periodom važenja od 20. marta do 20. juna 2026. godine.