Slušaj vest

Beograd će 13. septembra 2026. godine biti domaćin jednog od najprestižnijih sportskih događaja na svetu — IRONMAN 70.3 Belgrade 2026.

Ovaj međunarodni triatlon spektakl okupiće više od hiljadu takmičara, sportskih profesionalaca i ljubitelja sporta iz celog sveta, čime srpska prestonica ostaje važna tačka na globalnoj mapi vrhunskih sportskih manifestacija.

Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni planovi organizacije, značaj događaja za grad i državu, kao i očekivanja od trećeg izdanja IRONMAN 70.3 trke u Beogradu.

Prisutnima su se obratili Darko Savić, predsednik Upravnog odbora organizacije, Bojan Đurić, direktor trke, Darko Glavaš sekretar Sekretarijata za odbranu, vanredne situacije i koordinaciju grada Beograda, Miodrag Popović direktor Turističke organizacije Beograda, kao i Lana Gavrilović, najbolja srpska triatlonka i ambasadorka događaja.

Govornici su istakli da organizacija IRONMAN 70.3 trke predstavlja veliki iskorak za domaći sport, ali i snažan podsticaj razvoju sportskog turizma i međunarodnoj promociji Beograda. Očekuje se dolazak velikog broja takmičara i posetilaca iz različitih zemalja, što će doprineti turističkoj i privrednoj aktivnosti grada.

Foto: 11Tri

“2017. godine ovo je bio samo jedan veliki san, tog trenutka možda i nedostižan, ali ko zna da sanja veliko, obično snovi dođu. Treće izdanje trke nas očekuje 13. septembra ove godine. Brojke govore više od onoga što mi možemo da kažemo.Prošle godine bilo oko 1. 000 učesnika. Mi već sada, odnosno danas, krajem maja, imamo nešto malo više od 1. 000 ljudi prijavljeno za trku, što znači da će trka verovatno do 13. septembra biti zatvorena, odnosno neće moći da se prijave svi oni koji bi želeli da učestvuju na njoj. Razlog tome je organizacija, odnosno događaj kakav smo imali prošle godine, koji svakako bez ovo dvoje ljudi pored mene i sa leve i sa desne strane Darka i Bojana, bez grada Beograda i bez samih takmičara, tu mislim i na Lanu i na ostale, ne bi bio takav i ne bi imao takav odziv koji se odnosi na prijave takmičara, moram da naglasim, iz celog sveta. Znači, najmanje takmičara imamo odavde, ali imamo takmičara iz celog sveta“ - rekao je predsednik Upravnog odbora IRONMAN 70.3 Darko Savić.

Direktor trke Bojan Đurić naglasio je da će organizacioni tim sprovesti događaj po najvišim svetskim standardima, uz posebnu pažnju posvećenu bezbednosti takmičara, logistici i iskustvu svih učesnika.

“Pre tri nedelje sam se trkao u Nairomenu u Veneciji, tamo je znak za start trke dao gradonačelnik Venecije. Venecija je sigurno najmanje poznata po Ironman trci koju ima tamo, to je poslednja stvar koja će vam pasti na pamet kada pomenete grad Veneciju u Italiji. Međutim, grad Venecija smatra da je to događaj od izuzetnog značaja za taj ceo region i tako je i prepoznat. Vidim da su mnogo pre toga ljudi iz grada Beograda prepoznali istu stvar kada je u pitanju Beograd i želeo bih pre bilo čega drugog da se zahvalim njima na izuzetnoj podršci i na partnerstvu koje imamo sa njima, posebna zahvalnost gospodinu Glavašu. Mi ove godine planiramo broj učesnika koji je 2,5 puta veći od prošlogodišnjeg i verovatno će trka biti rasprodata pre samog kraja. To je nama znak da smo posao u ovih prethodnih godina radili kako treba, da su takmičari prepoznali kvalitet ove trke, da su takmičari prepoznali da je Beograd grad u koji vredi doći ne samo zbog Ironman trke. Reći ću vam jedan podatak a to je da se jedan prosečan takmičar u maratonu se u gradu u kome se odvija manifestacija zadržava dva dana, a prosečan takmičar u Ironman trci se zadržava pet. Prosečan trkač na maraton trci dolazi sam, prosečan triatlonac na Ironman dolazi sa 3 do 5 ljudi. Dakle, mi očekujemo da ovaj događaj 13. septembra i u danima pre i u danima posle u grad Beograd, a to je mom kolegi verovatno informacija koja mu je jako značajna, dovede 10. 000 ljudi koji inače u tom momentu ne bi bili u gradu. Druga vest je za mene vest godine. Prvi put u istoriji Ironmana, koji ove godine slavi 48 godina, dakle za dve godine slavićemo pola veka od prve trke na Havajima, se demografija učesnika drastično promenila. Najbrojnija starosna kategorija ove godine u Beogradu će biti od 25 do 29 godina. Ironmanom se bavim 15 godina, Darko isto toliko, dakle to se nikada u istoriji nije desilo. Najbrojnije starosne kategorije su one malo starije, dakle 35, 40 pa na gore. Izgleda da svi mi verovatno imamo decu tog nekog godišta 20, 22, 23, 24. Svakom roditelju je cilj da mu dete bude bolje i pametnije od njega samoga. Izgleda smo mi dočekali da to doživimo. Ova generacija koja sada raste menja noćne klubove za triatlonske klubove, menja noćne klubove za trkačke klubove. Ulazak u taksi u 5:30 ujutru iz noćnog kluba menja za ulazak u automobil ili autobus za odlazak na bazen. I ja bih želeo da se obratim svoj toj deci, da im se zahvalim i da im poručim da im nećemo ostati dužni. 50% svih takmičara na našoj trci je mlađe od 40 godina, a to je nešto što je bilo nezamislivo do pre nekoliko godina, s tim uz važnu napomenu da ove starosne kategorije od 40, 45, 50, gde spadamo Darko i ja, nisu ništa manje. Povećao se i broj takmičara iz Srbije koji imaju 23, 24, 25 godina. To opet znači da mi radimo pravu stvar. Dakle, da je nekako sport postao potpuno normalna stvar, a ne nešto što se radi kada nemate šta drugo da radite. Trenutno na startnoj listi imamo takmičare iz 70 zemalja. Najveća Ironman trka u Evropi je imala 62 zemlje pre nekoliko nedelja. Imamo i takmičare Svetog Bartolomeja, koji se nalazi negde tamo kod Trinidada i Tobaga. IROMAN 70.3 u Beogradu je verovatno trka sa najrazličitijim brojem zemalja od svih trka za u Ironman seriji za koje ja znam i mislim da je to zasluga grada Beograda. Ljudi žele jednostavno da dođu u naš glavni grad i hvala im na tome, i grad im neće ostati dužan“ – istakao je direktor trke IRONMAN 70.3 Bojan Đurić.

Foto: 11Tri

Predstavnici grada Beograda su najavili da će u narednim mesecima javnosti biti predstavljeni detalji trase, prateći programi i informacije o prijavama za učesnike koje već u ovom trenutku prevazilaze sve rekorde i očekivanja.

“Grad Beograd je prethodnih godina bio prvo domaćin triatlona, a unazad, evo, dve godine, Ironman trke, jednog od najlepših događaja koji se organizuje na prostoru glavnog grada. Darko Savić, hvala na divnim slikama koje su prošle godine otišle iz Beograda. Imali smo jedan događaj bez ijednog incidenta, i mogu da kažem slobodno je jedan od retkih događaja gde nijedna loša vest nije izašla iz glavnog grada. Drago mi je da čujem ovde neke nove brojeve. Prošle godine je bilo 58 zemalja, ove godine je već 70. Nadam se da će se taj broj i dalje povećavati.

Obaramo rekorde i dalje, znači, od 1000 takmičara prošle godine. Darko, ja se nadam stvarno da ćemo to i duplirati i ove godine, i da imate dovoljno snage da to zajednički izguramo. Kao što je najavljeno, treći Ironman, 13. septembra, događaj koji je već polako prerastao u tradicionalni događaj, da ne kažemo stalni događaj na teritoriji grada Beograda. Događaj koji pokazuje kako dobrom organizacijom, što sportskog dela, tako i ovog tehničkog dela, dobijamo jedan proizvod koji je najlepši na ovim našim prostorima, jednu sliku koja obilazi stvarno ceo svet, i hiljade i hiljade pozitivnih utisaka koji se praktično šire. Naravno, i ove godine ceo događaj se dešava na prostoru Ade Ciganlije, znači, startno ciljna zona, to je zona izmena. Posle toga zatvaramo, kao i prethodnih godina, glavne gradske saobraćajnice, zatvaramo autoput, i na kraju trkački deo događaja ide pored delova Beograda koji se sada razvijaju, pored najlepših delova Beograda, uz Beograd na vodi, preko Savske promenade, da pokažemo i kako sada izgledaju i beogradske obale, ali pre svega da pokažemo i koliko ovaj događaj znači gradu Beogradu. Još jednom, pozivam sve koji žele da nam se priključe da podrže organizaciju Ironmana i ove godine. Pozivam takmičare da iskoriste tu mogućnost da još uvek postoji mesto da se prijave. Zadržavamo sve što smo postavili kao neke standarde organizacije, i naravno, i ove godine ćemo se truditi da unapredimo sve to i da utisak koji što takmičari, što posetioci ponesu iz Beograda bude još lepši nego prethodnih godina. Još jednom, hvala, Darko, na svemu što radite da triatlon napreduje na ovim našim prostorima. Izdržite u svemu tome, grad Beograd je tradicionalno dobar domaćin događaja, i ove godine ćemo pokazati koliko srca imaju Beograđani. I naravno, nadam se da ćemo postaviti još jedan od, stvarno mogu reći, najlepših sportskih događaja na ovim prostorima, i da ćemo postaviti još neke nove nivoe organizacije, ali i da ćemo dati zadatak i drugim zemljama kako treba da se radi. “ – naglašava sekretar Sekretarijata za odbranu, vanredne situacije i koordinaciju grada Beograda Darko Glavaš.

Direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović ocenio je da ovakav događaj potvrđuje kapacitete prestonice jer je reč o organizaciji velikih međunarodnih sportskih manifestacija.

“Događaji i manifestacije jesu generatori ovog uspeha i oni su ono što su od Beograda načinili ovo što danas jeste. Ironman se sad potpuno etablirao u našem glavom gradu kao svojevremeno i Beogradski maraton, i uopšte u toj zajednici, generalno, kada govorimo o organizaciji ove vrste događaja. Ono što je dobro za sve nas, a posebno za nas koji živimo ovde je činjenica da je došlo do te značajne i velike promene, generacijske promene. Činjenica da se najmlađi vraćaju sportu, da se vraćaju kulturi fizičkog i to je ono što predstavlja veliki generator i što dovodi i do boljeg stanja i mentalnog, a ne samo fizičkog zdravlja nacije, što mislim da je veoma značajno, a možda i najznačajnije. Postali smo oaza nekog načina razmišljanja o tome kako život treba da izgleda, a ne samo kroz i preko društvenih mreža koje mi svi rado koristimo, koristićemo ih i u ovom slučaju, kako bismo što više popularisali naš događaj. Eto, opet negde deo posla kojim se turistička organizacija bavi, baviće se velikim zadovoljstvom i ove godine. Ironman trku 13. septembra svi ćemo dočekati kao praznik, jer veliki sportski događaji, veliki događaji tog angažovanja koje svi imamo su u stvari praznici “ – rekao je Popović.

Najbolja srpska triatlonka i ambasadorka IRONMAN 70.3. Lana Gavrilović poručila da je IRONMAN velika inspiracija za domaće sportiste i mlade koji žele da se bave triatlonom i sportom uopšte.

Lana je devojka za koju možemo reći da je heriona i života i sporta. Dan pre državnog prvenstva 2025. na treningu Lanu je pokosio automobil. Doživela je teške povrede, prelome, ali je rekla sebi “ja ću pobediti” i krenula u veliki rad na oporavku i pripremi za IRONMAN 70.3 Belgrade 2025 u kome je ispisala istoriju i postala prva srpkinja u istoriji pobednica prestižne trke IRONMAN 70.3 Belgrade.

“Vi mene danas ovde vidite kao sportistu, nekoga ko govori o treningu, povratku i Ironman 70. 3 Beograd trci, ali kao što ste već čuli, prošle godine mi se život promenio samo u nekoliko sekundi. Na poslednjem treningu pred državno prvenstvo u olimpijskoj distanci 29. maja 2025, takođe u organizaciji 11tri kluba mene je udario auto. Tada nisam razmišljala o rezultatima i bilo kakvoj pobedi. Razmišljala sam o tome da li ću ponovo normalno živeti, koristiti ruku, trenirati, i što je najvažnije, vratiti se sebi. Usledila je operacija, meseci, meseci oporavka, i period u kome sam shvatila koliko je zapravo tanka granica između snage i potpune nemoći. I danas u ruci imam metalnu pločicu i šarafe koji me podsećaju na taj period, ali najteži deo te borbe nije bio fizički. Ljudi često vide, ljudi često vide trenutak kada se sportista vrati, taj fizički oporavak, ali ne vide koliko je vremena zapravo potrebno da ponovo počnete verovati svom telu, svojoj glavi, treneru i samom procesu. Upravo što je meni pomoglo na tom putu jeste Ironman trka u Beogradu. Prijavila sam se za trku sa gipsom preko cele ruke, znajući da ću ga skinuti otprilike nekih mesec dana pred sam start, ali upravo taj cilj me je vodio kroz ceo oporavak, iako jedan deo mene i u tom trenutku nije, nije verovao da ću uopšte uspeti da startujem samu trku. Jednostavno, kada imate tako neki veliki cilj, on vas vodi kroz sve to, i jedino što možete da idete iz dana u dan je da se nadate najboljem. Kada vas zadesi tako neka nesreća, jednostavno, ono što vas vodi kroz sve to jeste da se pojavite i sledećeg dana, čak i kada vas je zapravo strah. I zato danas mogu da kažem da je Ironman za mene mnogo više od samog sporta. Nikada neću zaboraviti taj dan, tu trku, energiju trke, jednostavno celu atmosferu, publiku, ljude koji vas nose kada mislite da više jednostavno nemate snage, i taj osećaj da ne trčite sami. I to je zapravo ono što Ironman čini posebnim. I ne radi se samo o rezultatu, medalji ili bilo čemu. Radi se o tome ko postanete dok prolazite kroz ceo taj proces. Svako ko stane na start nosi neku svoju priču, svoju borbu i svoj strah. I upravo zato je ova trka drugačija od ostalih, i ovu trku je jako teško opisati ljudima koji je nikada nisu doživeli. Ironman trka nije samo sportski događaj, to je priča, izazov, i mogu reći povratak, trenutak u kom sebi možete da pokažete koliko zapravo možete. I zato mi je jako drago što će Beograd 13. septembra ponovo biti mesto na kome će se održati jedna ovako velika trka i jedan ovoliko veliki događaj. Kao što smo čuli, ova godina će biti i još, još bolja, još veća trka sa više konkurencije, i ja se stvarno radujem da stanem na start spremnija nego ikada “ – zaključila je srpska triatlon šampionka Lana Gavrilović.

IRONMAN 70.3 podrazumeva 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara biciklizma i 21,1 kilometar trčanja, a širom sveta važi za jedno od najzahtevnijih i najcenjenijih takmičenja u svetu izdržljivosti.

IRONMAN 70.3 Belgrade 2026 predstavlja važan trenutak za domaći sport i uvek još jednu novu priliku da se Beograd predstavi kao moderan evropski centar sporta, turizma i velikih događaja.

IRONMAN nije samo sportsko takmičenje. To je priča o izazovu, istrajnosti, hrabrosti i ličnom napretku — vrednostima koje želimo da širimo kroz sport, zajednicu i međunarodne događaje u Srbiji.