Trka u Moto GP klasi vožena u nedelju u Barseloni sigurno će ući u istoriju motociklizma.

Ne samo zbog nesreće koju su imali Aleks Markez i Žoan Zarko, već pre svega nakon senzacionalne pobede Fabija di Đanantonija.

Fabio di Đanantonio slavi pobedu u Barseloni

Neverovatni maleri

Samo sat vremena pre nego što je trijumfovao na Velikoj nagradi Katalonije Fabija di Đanantonija pogodio je točak sa motocikla Aleksa Markeza i tako ga povredio. Međutim, Italijan nije želeo da odustane od trke, iako levu ruku gotovo nije mogao da pokreće. Videće se to najbolje kasnije, nakon što je pobedio na trci, a onda nije mogao da u ruci drži pobednički trofej.

Isto tako, Fabio di Đanantonio morao je da promeni motocikl pred trku, jer je bio polomljen, pa se može samo pretpostaviti sa kojim malerima je startovao u Barseloni. A, njegova životna priča je neverovatna. Pa, krenimo redom.

Fabio di Đanantonio, među navijačima i kolegama poznat pod nadimkom "Diđa", jedan je od najzanimljivijih i najupornijih italijanskih vozača u Moto GP šampionatu. Njegov put u kraljevskoj klasi je klasična sportska drama, sjajan scenario za dobra film. Od moticikliste otpisanog od strane sopstvenog tima, preko senzacionalnog pobednika, do statusa zvaničnog vozača fabrike u usponu.

Ponosni Rimljanin

Fabio di Đanantonio rođen je 10. oktobra 1998. godine u Rimu. Za razliku od većine italijanskih vozača koji dolaze sa severa zemlje, Diđa s ponosom ističe svoje rimsko poreklo. Uz to, veliki je navijač Rome. Klub mu je u više navrata slao personalizovane dresove i javno mu čestitao uspehe u trkama. Karijeru motocikliste počeo je u Moto 3 klasi u ekipi čuvenog Fausta Gresinija. Godinu 2018. završava kao vicešampion sveta, iza Horhea Martina.

Zatim je Diđa 3 sezone proveo u Moto 2 klasi, ostvarivši nekoliko podijuma i jednu pobedu, u Herezu 2021. godine, što mu je otvorilo vrata najjače klase. Šansu mu je 2022. dao Gresini rejsing i to na Dukatijevim motorima. U prvoj sezoni je učio, mada je u Muđelu senzacionalno stigao do pol pozicije. Ali, 2023. sledi prava drama, nije imao rezultate i tim Gresini je odlučio da ga zameni, ni manje, ni više, nego Markom Markezom, za sezonu 2024.

Otpisan i bez ugovora

U tom trenutku, Diđa je bio bez ugovora i praktično otpisan iz Moto GP. A, onda sledi preokret kao u Holivudu. Nije bio više pod pritiskom i rešio je da sezonu do kraja izveze za svoju dušu. Na trci u Filip Ajlendu biva treći i dolazi do prvog podijuma. U Kataru, na stazi Lusail vozi trku života, obilaženjem aktuelnog šampiona Frančeska Banjaje stiže do prve pobede u Moto GP klasi.

Ovaj neverovatan niz naterao je legendarnog Valentina Rosija i njegov tim VR46 da reaguju i ponude mu ugovor u poslednjem trenutku, spasivši mu Moto GP karijeru. Vozeći na starom motoru Dukatija Fabio di Đanantonio pokazuje neverovatnu konstantnost. Redovan je među sedmoricom najbolje plasiranih na svakoj trci, često brži i od klupskog kolege Marka Becekija. Te 2024. doživeo je tešku povredu ramena, ali ga ona nije sprečila da bude impresivan.

Fabio di Đanantonio slavi pobedu sa timom i devojkom Džej Kerol

Dukati povlači neočekivan potez

Zbog sjajnih rezultata, proizvođač motocikala i šampionski tim u Moto GP klasi Dukati je odlučio da promeni svoju politiku. Za sezone 2025. i 2026, Fabio di Đanantonio je potpisao direktan ugovor sa fabrikom Dukati, što mu je obezbedilo najnoviju fabričku specifikaciju motocikla (GP25 / GP26) unutar VR46 tima.

U aktuelnoj 2026. sezoni, Diđa je jedan od retkih vozača na gridu (uz Frančeska Banjaju i Marka Markeza u fabričkom timu) koji ima punu fabričku podršku italijanskog giganta, što ga stavlja u krug kandidata za podijume na svakoj trci.

Srećno zaljubljen

Što se tiče privatnog života, Fabio di Đanantonio nije od onih koji van staze privlači pažnju medija. Ključna osoba za tu stabilnost i njegova najveća podrška iza kulisa je njegova dugogodišnja devojka Džej Kerol. Oni su zajedno već dugi niz godina, još iz perioda pre nego što je Fabio postao svetski poznato ime i stigao do kraljevske klase.

Džej je bila uz njega tokom dramatičnog finiša 2023. godine, kada je Fabio ostao bez posla u Gresini timu i kada mu je karijera visila o koncu. Italijanski mediji su često prenosili da mu je upravo ona, uz porodicu, pomogla da zadrži mentalnu stabilnost, što je na kraju i rezultiralo njegovom istorijskom pobedom u Kataru i ugovorom sa VR46 timom.

Džej je influenserka i model, ali svoj profil na društvenim mrežama koristi prilično umereno i sa ukusom. Ona i Diđa žive zajedno u Italiji. Oboje su veliki ljubitelji mora i plaža, pa letnje i zimske pauze u šampionatu uglavnom provode na tropskim ostrvima.