Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić saopštio je danas spisak igračica za predstojeći "Aia Kup", koji će biti održan u Đenovi.

Selekcija Srbije će u četvrtak, 21. maja, otputovati u Đenovu, gde će od 22. do 24. maja, u okviru "Aia Kupa", igrati protiv reprezentacija Italije, Poljske i Turske.

1/7 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

Na spisku Terzića za taj turnir nalaze se: Tehničari: Slađana Mirković i Marija Miljević.

Korektori: Vanja Bukilić i Anja Zubić.

Libera: Bojana Gočanin i Aleksandra Jegdić.

Srednji blokeri: Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov.

Primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić i Nađa Antonović.

U stručnom štabu se, pored Terzića, nalaze i pomoćni treneri Branko Kovačević, Stevan Ljubičić, Jelena Blagojević i Igor Žakić, statističar Bojan Perović, kondicioni trener Vladimir Banković, fizioterapeut Siniša Mladenović i tim menadžer Dimitrije Pušić.

Selekcija Srbije će se u ponedeljak, 25. maja, vratiti u Beograd, gde će nastaviti pripreme za Ligu nacija.