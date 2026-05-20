Vaterpolisti Novog Beograda u sredu od 20 časova i 30 minuta na bazenu SC "11. april" dočekuju Brešu u poslednjem kolu četvrtfinalne grupe A lige šampiona.

Novobeograđani su porazom od Barselonete u prošlom kolu izgubili sve šanse za plasman na Fajnal-for, ali silno žele da ovosezonsko učešće u elitnom takmičenju završe trijumfom.

“Ovaj meč za nas nema značaj u rezultatskom smislu, ali i pored toga želimo po svaku cenu da u duelu sa Brešom zabeležimo pobedu. Veoma smo motivisani, naročito jer igramo kod kuće, a mislim i da smo se dobro spremili za ovaj meč”, počeo je priču prvotimac Novog Beograda Dušan Trtović i potom dodao:

“Breša ima mladu i veoma persptkivnu ekipu, sa velikim brojem italijanskih reprezentativaca. Pokazali ove godine da su željni nadigravanja sa svim ekipama. Znamo šta možemo od njih da očekujemo, jer mislim da se dobro poznajemo, tako da tajni neće biti. Želimo da im se revanširamo za poraz u prvom duelu u Italiji, a pobeda bi nam dodatno pofigla samopouzdanje pred nastavak finalne serije domaćeg plej-ofa i taj drugi duel sa Radničkim”.

Trtović je naglasio da veliku snagu u igri Breše predstavlja njihova odlična tranzicija:

“Odlično plivaju i igraju veoma dobar pressing, zato ćemo morati da utakmicu svedemo u naš ritam i pozicioni napad i smanjimo teheničke greške Koliko god je to moguće. Upravo u tom segment smo podbacili u prvom duelu, što su oni koristili na najbolji način u kontrama i polukontrama. Ako u tom segment budemo imali dovoljno koncentracije mislim da bi naš kvalitet tebalo da dođe do izražaja i da uspeh neće izostati”, zaključio je Trtović.

U drugoj utakmici četvrtfinalne grupe A Lige šampiona, takođe u sredu od 20.30 sastaju se Olimpijakos i Barseloneta, koji su obezbedili plasman na Fajnal for koji se održava na Malti.