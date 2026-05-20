Biciklistički savez Srbije, putem konkursa, predao je Biciklističkom klubu „Velo“ iz Novog sada, organizaciju državnog prvenstva u drumskom biciklizmu za kategorije seniora - ispod 23 godine, muškarci i žene.

U istom terminu održava se i 27. Međunarodna juniorska biciklistička trka „Trofej Sajamskog grada“.

Predviđeni termin za održavanje je 23. maj za sve uzrasne kategorije u disciplini hronometar u Čelarevu i 24. maj2026. godine za kategorije juniora i kadeta, žene elita, juniorke i muškarci ispod 23 disciplina drum u Novom Sadu.

Prva trka se vozi 23. maja 2026. disciplina hronometar, pojedinačno takmičenje gde učesnici startuju u jednakim vremenskim razmacima i voze zadatu deonicu koju treba da prođu u najkraćem vremenu. Predviđena deonica je Čelarevo - Gajdobra gde je start i cilj u mestu Čelarevo.

Druga trka se vozi 24. maj 2026. disciplina drumska trka, gde učesnici startuju zajedno i u zavisnisnosti od uzrasne kategorije voze unapred predviđen broj krugova, kružne staze na Bulevaru Evrope u Novom Sadu, između dva kružna toka sa ulicama Kornelija Stankovića i Rumenačke.

Start i cilj će biti kod raskrsnice izlaska ulice Avijatičarska na bulevar Evrope. Na trkama se očekuje oko 160 takmičara biciklističkih klubova iz Evrope i Srbije.