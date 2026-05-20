Kruševac je po šesti put domaćin Sportskih igara mladih, koje su svečano otvorene u centru grada.

Sportske igre mladih spajaju region, a učesnici su deca osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta sa teritorije Republike Srbije, Hrvatske, BiH i Slovenije, a porodici igara pridružila se i Severna Makedonija.

Deca ne moraju biti aktivni sportisti, već samo ljubitelji druženja i zdravog načina života. Igre su time postale najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi priznata od UEFA i MOK – a. U Republici Srbiji, ovo je 13. sezona održavanja.

Od osnivanja igara do danas, u svim zemljama učestvovalo je više od 3 miliona dece.

Posebnu podršku pružaju kako bivši, tako i aktivni sportisti i sportski radnici – Aleksander Čeferin, Luis Figo, Željko Obradović, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Luka Modrić…

Sportske igre mladih pružaju priliku deci da tokom svake godine, od januara do avgusta, besplatno učestvuju i takmiče se u 10 sportskih disciplina: mali fudbal, ulična košarka, rukomet, odbojka, odbojka na pesku, tenis, stoni tenis, šah, atletika i „između dve vatre“.

Manifestaciju je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, a prisustvovala je pomoćnica za sport i omladinu Nevena Plavšić.

-Kruševac je grad bogate istorije, tradicije i sportskog duha. Grad koji je iznedrio mnoge šampione, ali pre svega dobre i čestite ljude. Zato verujemo da nema lepšeg mesta iz kog ćemo poslati poruku – da su deca i mladi naša najveća snaga i budućnost. Draga deco, danas nije najvažnije ko će pobediti. Najvažnije je da se družite, upoznate nove prijatelje, naučite koliko su timski duh, poštovanje protivnika i upornost važni – kako na sportskom terenu, tako i u životu. Medalje i pehari ostaju iza nas, ali uspomene, prijateljstva i iskustva traju zauvek, izjavila je ona.

Skupu se obratio i izvršni direktor Sportskih igara mladih Miodrag Gogić, koji se zahvalio Gradu Kruševcu kao organizatoru i svim učesnicima manifestacije. Zahvalnicu je uručio zamenici gradonačelnika Snežani Radojković.