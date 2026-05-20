Tradicionalni međunarodni bokserski turnir “Beogradski pobednik” još jednom je potvrdio status jednog od najuglednijih sportskih događaja u regionu i jednog od najstarijih turnira u Evropi. Ovogodišnje, 63. izdanje okupilo je vrhunske bokserke i boksere koji su publici u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac priredili niz kvalitetnih i uzbudljivih mečeva, ispunjenih borbenošću, vrhunskim partijama i velikom željom za pobedom.

Poseban značaj turniru dalo je prisustvo najviših predstavnika organizacije World Boxing, predvođenih predsednikom Genadijom Golovkinom i generalnim sekretarom Tomom Dielenom. Delegacija je tokom boravka u Srbiji prisustvovala završnim borbama turnira i imala niz sastanaka sa rukovodstvom Bokserskog saveza Srbije.

Nakon posete Beogradu, predstavnici Svetskog boksa uputili su zvanično pismo predsedniku Bokserskog saveza Srbije Nenadu Borovčanin, u kojem su izrazili zahvalnost na gostoprimstvu i podršci tokom boravka delegacije u Srbiji.

Čelnici World Boxinga oduševljeni organizacijom turnira "Beogradski pobednik"

U saopštenju se posebno ističe profesionalizam, posvećenost i organizacioni nivo domaćina, uz ocenu da su odlična saradnja, pažnja posvećena detaljima i prijatna atmosfera doprineli uspešnoj i produktivnoj poseti.

Predstavnici Svetskog boksa naglasili su i značaj otvorenih i konstruktivnih razgovora vođenih tokom posete, ocenivši da postoji snažan potencijal za buduću saradnju sa Bokserskim savezom Srbije. Takođe su pohvalili kontinuirani doprinos Srbije razvoju olimpijskog boksa i promociji ovog sporta na međunarodnoj sceni.

Tokom boravka u Srbiji, delegacija Svetskog boksa imala je priliku da se neposredno uveri u visok nivo organizacije turnira „Beogradski pobednik“, koji je još jednom pokazao bogatu boksersku tradiciju Srbije i njenu sposobnost da organizuje velika međunarodna takmičenja prema najvišim svetskim standardima. Upriličen je i sastanak sa čelnim ljudima srpskog sporta, minsitrom Zoranom Gajićem i predsednikom OKS Dejanom Tomaševićem.

Dolazak legende svetskog boksa Genadija Golovkina u Srbiju je prva poseta našoj zemlji i regionu od kako je preuzeo rukovodeću funkciju u World Boxingu. Ova poseta ocenjuje se kao važan korak za dalji razvoj srpskog boksa i jačanje njegove međunarodne pozicije.

Golovkinov dolazak dolazi u trenutku kada Srbija intenzivno radi na unapređenju bokserske infrastrukture i organizaciji velikih međunarodnih takmičenja.

