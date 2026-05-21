Streljačku reprezentaciju Srbije će na Svetskom kupu u Minhenu, od 26. do 30. maja, predstavljati 12 takmičara, saopštio je Streljački savez Srbije.

Kako je naveo Savez, Srbiju će predstavljati vrlo mlada selekcija, pošto se stručni štab opredelio da šansu pruži većem broju juniorskih reprezentativaca, jer njih već u drugoj polovini juna očekuje Svetsko omladinsko prvenstvo u nemačkom Zulu.

Uz osmoro juniora, u selekciji je i četvoro seniora - Zorana Arunović, Damir Mikec, Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac.

Damir Mikec - Streljaštvo

Sastav Srbije za Svetski kup u Minhenu:

Puška, muškarci: Aleksa Rakonjac

Puška, žene: Aleksandra Havran, Ljiljana Cvetković, Anđelija Stevanović i Anastasija Živković

Pištolj, muškarci: Damir Mikec, Uroš Gajić, Matija Kvasnevski

Pištolj, žene: Zorana Arunović, Nađa Martinović, Tea Mikec i Marta Novović.