"FRUSTRIRAJUĆE JE, ALI TO JE MOJA ODLUKA!" Đoković iskren pred Rolan Garos: Ne sećam se kad sam poslednji put...
Uoči drugog Grend slema u sezoni Đoković boravi u Parizu gde trenira i to sa novim trenerom.
Srpski teniser zauzima četvrtu poziciju na ATP listi itako je od početka godine igrao na samo tri turnira. Pred Rolan Garos je pričao o očekivanjima, ali i činjenici da uskoro puni 39 godina i da oseća posledice toga.
"Frustrirajuće je. U isto vreme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i uslovima. Vidim šta mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gde želim da budem da bih se takmičio na najvišem nivou i bio sposoban da doguram daleko", poručio je Novak Đoković i dodao:
"Da budem iskren, ovo nije idealna priprema. Ne sećam se kada sam poslednji put u poslednjih par godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema pre turnira. Uvek se nešto desi. To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim".
Priznaje da se prilagodio onome što mu telo govori..
"Treniram naporno. Treniram onoliko koliko mi telo dozvoli. A to kako će se sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo", rekao je najbolji teniser svih vremena.
