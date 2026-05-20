Slušaj vest

Uoči drugog Grend slema u sezoni Đoković boravi u Parizu gde trenira i to sa novim trenerom.

Srpski teniser zauzima četvrtu poziciju na ATP listi itako je od početka godine igrao na samo tri turnira. Pred Rolan Garos je pričao o očekivanjima, ali i činjenici da uskoro puni 39 godina i da oseća posledice toga.

"Frustrirajuće je. U isto vreme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i uslovima. Vidim šta mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gde želim da budem da bih se takmičio na najvišem nivou i bio sposoban da doguram daleko", poručio je Novak Đoković i dodao:

"Da budem iskren, ovo nije idealna priprema. Ne sećam se kada sam poslednji put u poslednjih par godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema pre turnira. Uvek se nešto desi. To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim".

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen

Priznaje da se prilagodio onome što mu telo govori..

"Treniram naporno. Treniram onoliko koliko mi telo dozvoli. A to kako će se sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo", rekao je najbolji teniser svih vremena.

Bonus video: