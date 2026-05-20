Slušaj vest

Uoči drugog Grend slema u sezoni Đoković boravi u Parizu gde trenira i to sa novim trenerom.

Srpski teniser zauzima četvrtu poziciju na ATP listi itako je od početka godine igrao na samo tri turnira. Pred Rolan Garos je pričao o očekivanjima, ali i činjenici da uskoro puni 39 godina i da oseća posledice toga.

"Frustrirajuće je. U isto vreme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i uslovima. Vidim šta mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gde želim da budem da bih se takmičio na najvišem nivou i bio sposoban da doguram daleko", poručio je Novak Đoković i dodao:

"Da budem iskren, ovo nije idealna priprema. Ne sećam se kada sam poslednji put u poslednjih par godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema pre turnira. Uvek se nešto desi. To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim".

Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen

Priznaje da se prilagodio onome što mu telo govori..

"Treniram naporno. Treniram onoliko koliko mi telo dozvoli. A to kako će se sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo", rekao je najbolji teniser svih vremena.

Ne propustiteTenisSABALENKA PRVI PUT PROGOVORILA O SMRTI BIVŠEG DEČKA! Otvoreno o tragediji, dramatičnoj sceni sa policijom i bolu koji ne prolazi!
Arina Sabalenka,Konstantin Kolcov
TenisPROMENE U NOVAKOVOM TIMU - ĐOKOVIĆ IMA NOVOG TRENERA?! Očekuje se dobro poznato lice uz srpskog tenisera na Rolan Garosu!
novak đoković vimbldon 2025 polufinale
TenisSKANDAL U PARIZU! Posle meča nastao potpuni haos! Teniseri se žestoko sukobili, sudija morao da ih razdvaja! (VIDEO)
Sukob tenisera na Rolan Garosu
TenisTURNIR U ŽENEVI: Laslo Đere u osmini finala
Laslo Đere

Bonus video:

00:20
Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde Izvor: arena 4 premium