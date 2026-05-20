Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da dođe do glavnog žreba Rolan Garosa.
NAJBOLJA SRPSKA TENISERKA OSTALA BEZ ROLAN GAROSA: Lola zaustavljena u Parizu, u porazu osvojila samo tri gema.
Lola Radivojević, trenutno 147. igračica na svetu je u kvalifikacijama za drugi Grend slem u sezoni izgubila od Belgijanke Grit Minen rezultatom 6:1, 6:2.
Belgijanka, koja je 167. na listi, stigla je do trijumfa za 68 minuta igre.
Minen će za plasman u glavni žreb igrati protiv pobednice meča Šerif - Trevisan.
Lola Radivojević nikada do sada nije igrala na nekom Grend slemu.
