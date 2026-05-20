Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija za Rolan Garos.
SRBIJA BEZ TENISERKI NA ROLAN GAROSU: I Teodora Kostović poražena u kvalifikacijama
Teodora Kostović je izgubila od Kejtlin Kevedo iz Španije u tri seta, a rezultat je bio 7:6(7:3), 3:6, 6:2.
Poraz 176. teniserke sveta znači da Srbija u glavnom žrebu Rolan Garosa neće imati nijednu teniserku.
Teodora Kostović u svojoj karijeri koja je na početku, još uvek nije igrala na Grend slemu.
Srbiju će na Rolan Garosu predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
