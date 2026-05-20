Srpski teniser Laslo Đere nije danas uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Ženevi, pošto je izgubio od 24. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 6:4, 6:7, 1:6.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mike Stobe / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

 On je u sedmom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost je sačuvao i poveo u meču.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Rinderkneš dobio 7:4.

Francuski teniser zaigrao je bolje posle toga, napravio je tri brejka i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće bolji iz duela Kazahstanca Aleksandra Bublika i Litvanca Edasa Butvilasa.

Laslo Đere o Novakovom protivniku u polufinalu US opena Izvor: Kurir televizija