Đere, 238. teniser sveta, izgubio je posle dva sata i 49 minuta
LASLO ZAUSTAVLJEN OD 24. NA SVETU: Đere izgubio u osmini finala turnira u Ženevi
Srpski teniser Laslo Đere nije danas uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Ženevi, pošto je izgubio od 24. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 6:4, 6:7, 1:6.
On je u sedmom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost je sačuvao i poveo u meču.
U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Rinderkneš dobio 7:4.
Francuski teniser zaigrao je bolje posle toga, napravio je tri brejka i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.
Njegov protivnik biće bolji iz duela Kazahstanca Aleksandra Bublika i Litvanca Edasa Butvilasa.
