"PRIJATELJ, SAIGRAČ I SADA TRENER": Novak Đoković potvrdio! Angažovao je čoveka sa kojim je pre dve godine u Parizu osvojio najvredniji turnir
Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da je Viktor Troicki njegov novi glavni trener!
Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen
Đoković je u prethodnom periodu nagoveštavao da bi novi trener mogao da bude neko koga već dobro poznaje, a sada je potvrdio da je to upravo Troicki.
"Dobrodošao moj prijatelju, saigraču i sada treneru", napisao je Đoković, uz zajedničku fotografiju, na društvenim mrežama.
Novak i Viktor će debitovati kao saradnici na predstojećem Rolan Garosu, mestu gde je pre dve godine Đoković osvojio olimpijsko zlato. Tada mu je Troicki bio selektor u reprezentaciji Srbije.
