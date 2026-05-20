Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da je Viktor Troicki njegov novi glavni trener!

Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen

 Đoković je u prethodnom periodu nagoveštavao da bi novi trener mogao da bude neko koga već dobro poznaje, a sada je potvrdio da je to upravo Troicki.

"Dobrodošao moj prijatelju, saigraču i sada treneru", napisao je Đoković, uz zajedničku fotografiju, na društvenim mrežama.

Novak i Viktor će debitovati kao saradnici na predstojećem Rolan Garosu, mestu gde je pre dve godine Đoković osvojio olimpijsko zlato. Tada mu je Troicki bio selektor u reprezentaciji Srbije.

