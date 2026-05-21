Žreb za Rolan Garos je održan, a Novak Đoković imaće veoma težak zadatak već na samom startu turnira.

Đoković će na startu turnira naleteti na potencijalnu minu - Đovanija Mpešija Perikara iz Francuske.

Dobra stvar je što protiv Janika Sinera Novak može da igra tek u finalu, ali će do tamo morati da prođe kroz paklen put. Prvi rival je poznat po neugodnom servisu, što nije velika prednost na šljaci, ali deluje da je žreb mogao da bude i naklonjeniji srpskom teniseru koji je postavljen za trećeg nosioca.

Novak Đoković

Ako prođe Mpešija Perikara, Đokovića u drugom kolu čeka ga Valentin Rojer (Francuska) ili kvalifikant, a u trećem bi mogao da bude zakazan potencijalni revanš sa Dinom Prižmićem (Hrvatska) ili sudar sa supertalentovanim Žoaom Fonsekom (Brazil).

U osmini finala Novak bi mogao da ide i na Hamada Međedovića, ali je realnije da ga tu sačeka neko od nosilaca - Kasper Rud (Norveška) ili Tomi Pol (Amerika). Mogući rivali u četvrtfinalu je i Kecmanović, a od nosilaca tu su Andrej Rubljov (Rusija), Aleks de Minor (Australija) i Jakub Menšik (Češka).

U polufinalu Đoković može na Zvereva, dok tek u finalu ide na Janika Sinera.

Hamad Međedović igraće protiv Janika Hanfmana, a Miomir Kecmanović protiv Fabijana Marožana na startu Rolan Garosa.

Janik Siner će u prvom kolu igrati protiv Klemona Tabua iz Francuske, koji je dobio specijalnu pozivnicu za drugi grend slem u sezoni.

