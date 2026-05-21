Novak Đoković i Arina Sabalenka još jednom su potvrdili da imaju fantastičan odnos. Njihovo prijateljstvo i česta druženja van terena dobro su poznati javnosti, a Nole je bio i jedan od prvih koji joj je javno čestitao na veridbi.

Gde god se ovaj tandem nađe na istom mestu, zabava je zagarantovana, a najnoviji "šou" priredili su na Rolan Garosu neposredno pre treninga.

Sve se odigralo u trenutku kada je beloruska teniserka završavala svoje obaveze na terenu, dok je srpski as tek pristizao na svoj termin. Primativši Arinu kako strpljivo deli autograme navijačima, Đoković joj se prišunjao s leđa i diskretno je potapšao po ramenu.

Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako je Novak prvobitno planirao samo da prođe kako je ne bi ometao u komunikaciji sa fanovima, Sabalenka se istog trenutka okrenula. Čim je ugledala Novaka, usledio je izuzetno srdačan zagrljaj koji je oduševio prisutne.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

