Slušaj vest

Već u narednoj godini – koju pamtimo po olimpijskom zlatu sa Stadiona Filip Šatrije, ali i predaji četvrtfinalnog meča Rudu posle povrede meniskusa iz predhodnog sa Serundolom - u trećem kolu ga je čekao uvek neugodni Museti za triler u pet setova koji je trajao skoro do zore, a zatim i spomenuti borbeni Argentinac sa kojim se “terao” u još pet setova.

Teniske 2026. koju je počeo na “noti više” u odnosu na prošlodišnju (obeleženu polufinalima na sva četiri Grend Slema) očekivalo se još od “najvećeg svih vremena” posle do tada skoro nezamislive pobede nad aktuelnim i naizgled nedodirljivim prvim igračem sveta Janikom Sinerom i uzimanja prvog seta finala u Melburnu protiv tadašnjeg predvodnika ATP karavana Alkaraza. Ono što je usledilo nalik je gorkom razočaranju u momentima otrežnjenja usled novih okolnosti, kroz poraze u ranoj fazi Indijan Velsa (Drejper) i Rima (Prižmić) i nikad skromnijih 7:3 pred početak Otvorenog prvenstva Francuske. Danas objavljeni žreb bi, komparativno u odnosu na apsolutni teniski kvalitet protivnika – za Novaka bio jedan od težih u poslednjih 10 godina, čak i da je on na nivou igre i fizičke pripremljenosti iz najboljih dana (nalik navedenoj 2023.).

Jednoj od malo “posrnulih” nada francuskog tenisa Đovaniju Mpeči Perikaru ustinu ne cvetaju ruže ove sezone (ukupni negativni skor 10:12, na šljaci 3:3, poraz od Cicipasa u prvom kolu Ženeve pre 3 dana), ali je u pitanju igrač inspiracije koji je za svoje 22 godine osetio čari uspona i nelagodu padova – i za koga će Đoković u procesu ažuriranja biti “legitimna meta” za njegove velike servise i probojni forhend u prvom meču njihove karijere. Iako se ne zna ko bi mogao da bude Đokovićev protivnik u drugom kolu (pa čak i da je još više krizomorni Rojer), u trećem bi ga – po svemu sudeći – čekao predvodnik najnovije generacije 19-godišnjih asova Žoao Fonseka. Ni protiv Perikara, Rojera i Fonseke Đoković do sada nije igrao, i ako bude došao do prvenca protiv prpošnog Brazilca kome je Hamad Međedović održao tenisku lekciju iz pristojnosti u pobedi u Rimu pretprošle nedelje – podigao bi takmičarski tonus do nivoa koji bi obećavao dobar tenis i (ne)izvesnost u tom meču.

1/3 Vidi galeriju Da li je ovim potezom Novak Đoković najavio kraj na Rolan Garosu?! Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia, CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Ako pored spomenutih izazova dođemo na temu osmine finala – odnosno meča protiv Kaspera Ruda (5:1 Novak, Rud pobeda na šljaci Monte Karla – i 13:3 skor na toj podlozi ove sezone) ili Tomija Pola (1:0, beton, Melburn – ali skor od 9:2 na šljaci ove sezone) bio bi to meč koji bi možda i definisao krajnji domet za Đokovića na ovom turniru. Protiv obojice Novak ima izrazitu psihološku prednost, ali su oni takođe sada i svesni toga da je iza njega izuzetno loših 4 meseci – i znaće da bi upornost mogla da se izuzetno isplati. Ipak, ako naš as iz predhodnih mečeva izvuče zadovoljavajući nivo kretanja, izvođenja udaraca i neokrnjeno fizičko zdravlje – šanse da ukrsti rekete sa jednim od očekivanih četvrtfinalista (De Minor, Menšik, Rubljov) bile bi dovoljno velike. Sa Andrejem Novak ima istovetni skor kao i sa Rudom, sa Menšikom po jednu pobedu i poraz na betonu, a sa De Minorom jednu pobedu na šljaci od ukupno 3 (uz jedan poraz) – i u ovom trouglu bi verovatno najviše problema imao sa najmlađim – ako do tog meča uopšte dođe.

U svakom slučaju, kapitalna vrednost rasporeda sa druge strane žreba od Sinera će biti potvrđena tek ulaskom trostrokog osvajača Rolan Garosa u polufinale, u kome bi po prvi put ukrstio rekete sa „novim Rafom“ Hodarom (0:0, 19-godišnjak sjajan ove sezone već kao ATP #29), domaćim miljenikom i pulenom bivšeg trenera Gorana Ivaniševića Fisom (0:0 ali sjajan u Barseloni i Madridu, povređen u Rimu) ili petnaesti put sa Sašom Zverevim (2:1 u pobedama na šljaci, oba puta upravo na Šatrijeu) gde bi ceo sportski svet „uzeo dah“ koji ne bi ispuštao do kraja očekivanog finala sa Janikom Sinerom (6:5 za Italijana, 1:1 na šljaci, ali 3 uzastopno osvojena Mastersa na ovoj podlozi pred Pariz). O parametrima tog meča nema poente sada diskutovati, jer je to najlepši teniski san koji će se sanjati na javi – ako do njega dođe tog 7. juna, pa da ne baksuziramo...

1/30 Vidi galeriju Novak Đoković - Aleksandar Zverev, Rolan Garos 2025 Foto: VBKS

Tačno je to da je Siner opet bio miljenik žreba – ali je to možda i zaslužio, ispisavši nove zlatne stranice teniske istorije u ovom kvartalu. Novi „GrendMaster“ tek u trećem kolu ima protivnika koji će narednih godina predstavljati (još veći) izazov, Španca Landalusea – ali bi mogućnost da izgubi prvi set u toko turnira tek mogla da usledi posle očekivane pobede nad zemljakom Darderijem (projektovana osmina finala) i to u mečevima protiv Šeltona ili Bublika. Devet uzastopnih pobeda ostvario je „numero uno“ protiv Američkog pandana (Šelton bolji samo 2023. u prvencu u Šangaju), ali je „telefondžija“ umeo da zapreti i ima tu vrstu beskompromisne hrabrosti koja bi u skorije vreme mogla da mu donese još jednu pobedu protiv Janika. Bublik je 2 puta pobeđivao Sinera na travi u 8 dosadašnjih mečeva, bio bolno zaustavljen u sjajnom naletu u četvrtfinalu Rolan Garosa sa 6:0 u završnom setu prošle godine upravo od strane tadašnjeg finaliste – i ako bude ponovio tu formu, biće silno motivisan da „izgori“ na terenu za svoj najbolji plasman na nekom Slemu u karijeri. Ipak, najrealnije je da će u polufinalu – bez ili uz izgubljeni set do tada Siner čekati jednog od četvorice izazivača iz donjeg dela njegove strane žreba – Feliksa Ože Alijasima, Valentana Vašeroa, Flavija Kobolija ili – najopasnije – Danila Medvedeva, koji je mogao da pokvari veliku žurku održanu prošle nedelje u Rimu da je uspeo da vrati još jedan brejk u završnom setu polufinala na Ćentraleu.

Od publike u Parizu opraštaju se Gael Monfis (verovatno tek u drugom kolu) i bivši šampion Sten Vavrinka (verovatno u prvom, osim ako Fis ne zaleči povredu iz Rima), a neizvesniji mečevi prvog kola bili bi Bublik-Štruf, Munar-Hurkač, Altmajer – Ože Alijasim, Grikspur – Arnaldi, Mule – Cicipas. Nori – Valjeho, Serundolo – Van de Zanšulp, Fokina – Džumhur, Mahač – Bergs, Ečeveri – Boržeš i povratnik na turneju Fric – Basaveredi. Projektovani mečevi trećeg kola su na nivou finala turnira ATP Serije 500 (Rinderkneš – Darderi, Bublik – Tijafo, Grikspur – Šelton, Ože Alijasim/Altmajer – Nakašima, Koboli – Tijen, Serundolo – Medvedev, De Minor – Menšik, Rud – Pol, Đoković – Fonseka, Mikelsen – Hodar, Fokina – Lehečka i Hačanov – Fis) dok treba dobro pripaziti na eventualne šok-rezultate oko Saše Zvereva do osmine finala.

Srpski teniseri su svi u istom delu žreba, gde bismo bili presrećni da uživamo u meču Đoković – Međedović u osmini finala, ali će u Rimu sjajni Hame morati da prvo pobedi neugodnog Hanfmana, a zatim šokira Kaspera Ruda i Tomija Pola za par sigurno najvećih iznenađenja prve nedelje turnira. Mišu Kecmanovića čekaju varljivi mečevi (kao što njegova forma na šljaci ume da biva) – ali su Mađar Marožan i Ečeveri ili Boržeš protivnici koji se svakako mogu dobiti. U trećem kolu bismo imali reprizu iz Rima u vidu Andreja Rubljova, i taj meč bi bio prava prilika da Miša pokaže šta je naučeno iz poraza u „večnom gradu“ – ako „vajb“ u njegovoj igri i glavi bude snažan kao posledica prethodnih pobeda. Uz Aleksandru Krunić u dublovima se srpska priča na Otvorenom prvenstvu Francuske za seniore ove godine svodi na četvoro učesnika, ali ćemo videti da li će u juniorskoj konkurenciji biti onih čije uspehe ćemo posmatrati kao perspektivu uspeha pri prelasku u profesionalne vode.

1/21 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Rolan Garosa Foto: VBKS

Kod dama u singlu očekujemo učestalost dramatičnih mečeva taman za sve ostale konkurencije zajedno, gde će braniteljka titule Koko Gof imati dosta dobar žreb do četvrtfinala – ali onda i najveći izazov u vidu osvete željne Arine Sabalenke – ako je na šljaci ranije ne „saplete“ čudo od deteta Iva Jović u trećem kolu. U donjem delu žreba apsolutno sve je otvoreno za ogorčenu borbu sjajnih igračica protiv osvajačice Rima Svitoline, druge na svetu Ribakine, četvorostruke osvajačice Švjontek, izuzetne veteranke Kirstee, finalistkinje Muhove, osvajačice Madrida Kostjuk, osme nositeljke Andreeve, bivše šampionke Paolini i Ostapenko - a da smo sigurno ispustili još 4-5 onih koje bi mogle da pomrse žice i spomenutima.

Rolan Garos ne bi bio to što jeste da i ove godine ne bismo razmatrali razne kontroverze pred njegov početak – a tu je pre svega najavljeni bojkot pri obraćanju medijima vodećih igrača zakazan za sutrašnji medijski dan usled odluke organizatora da se ogluši od apela igrača da im se honorari povećaju sa 15% na 22% od prihoda – zbog čega će, bizarno, ispaštati oni koji im najviše pomažu da afirmišu svoje (često potpuno neujednačene i nekoordinirane) stavove i proteste. Varljivi vremenski uslovi u Parizu bi i ove godine mogli da naprave haos u rasporedu, gde ovaj turnir zaista već vapi za trećim pokrivenim terenom. Odluka da se zadrže žive linijske sudije će skoro izvesno proizvesti neugodne situacije – a sigurno još veće cene svega i svačega za publiku neće činiti atmosferu veselijom – pogotovo ako Francuzi i ove godine budu podbacili u žrebu.

Možda baš zato se Rolan Garos svake godine očekuje sa zanimjivom mešavinom anksioznosti i ushićenosti, iz koje bi – ako se nebesa budu uskadila sa ljudskom žudnjom i molitvama – za ljubitelje tenisa u Srbiji Pariz mogao da donese najveću radost, moguću samo u čarobnom svetu sporta.

Znate dobro na šta mislimo.

Kurir sport / Vuk Brajović